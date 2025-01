Se levantó el paro de colectivos en el AMBA: qué líneas volvieron a funcionar

Según informaron, se adeudó el 40% del salario de diciembre y un 25% del aguinaldo que se debería haber pagado semanas atrás . En un comunicado oficial, los trabajadores anunciaron que se presentarían a trabajar, pero que no brindarían servicio. Ahora los trabajadores decidieron levantar la huelga luego de recibir los sueldos a través de depósitos bancarios.

En las últimas horas, se normalizó en las líneas:

4.

86.

193.

97.

Paro de colectivos en el AMBA: cuatro líneas ya operan con normalidad y el resto volverá a circular el jueves

Los choferes de colectivos que pertenecen a la empresa Ideal de San Justo iniciaron este miércoles una medida de fuerza en reclamo del pago de sus salarios. Los conductores están en las cabeceras de la empresa realizando la retención de tareas.

La medida de fuerza finalizará este jueves y habrá una reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo para negociar por la falta de pago de los salarios. "Es una medida de fuerza por mal liquidación de haberes, hace tiempo que venimos con está situación. Es insostenible", expresó uno de los delegados antes de que se levantara la medida.

En ese sentido, explicó: "El sueldo de diciembre fue entregado, pero no en su totalidad, falta un porcentaje", dijo y agregó que la empresa argumenta que no pagó a tiempo el total porque "no reciben los subsidios por parte del Estado".