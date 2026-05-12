Nuevos montos para la Tarjeta Alimentar desde mayo: cuánto cobro según cantidad de hijos

El Gobierno actualizó los valores del beneficio y desde mayo millones de familias reciben montos más altos junto a la AUH.

El incremento del 38% impacta directamente sobre hogares con hijos y modifica los ingresos mensuales acreditados por ANSES.

La Tarjeta Alimentar volvió a actualizarse en mayo de 2026 y el aumento impacta directamente sobre millones de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y determinadas Pensiones No Contributivas administradas por ANSES.

El Gobierno oficializó una suba del 38% mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de recomponer el poder de compra frente al aumento sostenido de los precios de alimentos y productos básicos.

Con esta actualización, los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar comenzaron a acreditarse junto al calendario habitual de pagos de mayo y representan uno de los incrementos más importantes aplicados al programa durante los últimos años.

La actualización aplicada por el Gobierno modifica los valores del programa “Argentina contra el Hambre”, conocido popularmente como Tarjeta Alimentar. A partir de mayo de 2026, los nuevos montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo también acceden al monto mínimo de $72.250. La suba representa el primer ajuste importante del programa después de un período prolongado de congelamiento de valores.

Según explicaron desde el Ministerio de Capital Humano, el objetivo central de la medida es reforzar la asistencia alimentaria destinada a sectores vulnerables que perciben ingresos sociales administrados por ANSES. El beneficio alcanza automáticamente a distintos grupos incluidos dentro del sistema de asistencia social, incluyendo:

titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

personas que cobran Asignación por Embarazo.

madres con siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

La incorporación al programa se realiza mediante cruces automáticos de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Quienes ya reciben AUH o AUE no necesitan completar formularios ni iniciar solicitudes adicionales.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Monto de la AUH en mayo

La AUH también recibió actualización durante mayo debido al esquema de movilidad mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el incremento del 3,38%, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo quedó fijado en $141.286.

ANSES continúa reteniendo el 20% mensual hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles educativos y sanitarios correspondientes. Por ese motivo, el monto directo acreditado ronda actualmente los $113.028 por hijo. En los casos de AUH por discapacidad, los valores son considerablemente más altos debido a los adicionales previstos por el sistema de asignaciones familiares.

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, algunas familias también cobran el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Ese beneficio está destinado a embarazadas y familias con hijos pequeños y durante mayo aumentó hasta los $53.290. El objetivo del programa es garantizar acceso a leche y alimentos esenciales durante los primeros años de vida. La acreditación también se realiza automáticamente junto con las demás prestaciones administradas por ANSES.

auh anses.webp

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026

ANSES confirmó el calendario oficial de pagos para mayo de 2026 y los depósitos avanzan según la terminación del DNI del titular. El cronograma vigente para AUH quedó establecido de esta manera:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente en las mismas fechas y dentro de la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.

Los titulares pueden verificar el detalle completo de la liquidación mensual ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma aparece el monto de AUH, la Tarjeta Alimentar, descuentos aplicados y cualquier adicional acreditado durante el período. También se puede consultar el calendario de cobro y las fechas exactas de acreditación según la terminación del documento.