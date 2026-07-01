Se realizó el primer Examen Integrado de Residencias de Salud totalmente digital + Agregar ámbito en









La convocatoria inicial reunió a más de 660 profesionales para las admisiones a especialidades básicas no médicas y trayectos posteriores. Asimismo, el próximo 8 de julio será el turno de los postulantes a las vacantes tradicionales en medicina.

La convocatoria reunió a más de 660 profesionales sanitarios, quienes realizaron la evaluación de ingreso tanto para especialidades básicas no médicas como para trayectos posbásicos. Argentina.gob.ar

El Ministerio de Salud de la Nación implementó la primera fase del Examen Integrado de Residencias mediante una innovadora plataforma virtual. El proceso selectivo tuvo lugar en las instalaciones del Correo Argentino en Barracas y convocó a 668 graduados. La jornada examinadora para las ramas básicas no médicas y posbásicas constó de un cuestionario de opción múltiple de 100 preguntas que los concursantes completaron en un lapso de tres horas.

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Para asegurar la máxima transparencia y fiabilidad, se implementó un estricto protocolo de seguridad. Cada aspirante accedió al predio únicamente con su DNI vigente y recibió una tablet configurada de forma exclusiva para el examen, a la cual ingresó mediante credenciales personales e intransferibles. Quedó prohibido el ingreso con teléfonos celulares, relojes inteligentes u otros equipos electrónicos, mientras que cada salón contó con soporte técnico y supervisores dedicados a monitorear la estabilidad de la red y el desarrollo del proceso.

Salud realizó el primer Examen Integrado de Residencias de Salud bajo modalidad 100% digital. Argentina.gob.ar Examen de Residencias Médicas 2026: sedes, horarios y requisitos para el 8 de julio El cronograma continuará el miércoles 8 de julio con la segunda fecha del Examen Integrado, destinada en esta ocasión a los aspirantes a residencias médicas. Para esta nueva jornada, las instancias evaluativas se desdoblarán en dos sedes operativas del Correo Argentino: las instalaciones de Barracas (Av. Feijóo 555) y la sucursal de Monte Grande (Av. Valentín Fair 1265).

Un total de 4.541 profesionales habilitados deberán asistir a la sede asignada a las 9:00 con su Documento Nacional de Identidad vigente. El examen iniciará a las 11:00 y tendrá una duración de 3 horas. Cabe destacar que el Sistema Nacional de Residencias es un pilar estratégico para la formación de especialistas de la salud, ya que garantiza estándares de alta calidad en instituciones nacionales, militares y privadas adheridas.

La incorporación de estas herramientas digitales busca garantizar transparencia, seguridad y equidad en la evaluación y selección de los nuevos profesionales del sistema de salud.

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