Seguirán por satélite a pingüinos emperador para conocer sus rutas en la Antártida

El proyecto permitirá identificar zonas de alimentación y estudiar cómo influye el hielo marino durante la crianza. Los recorridos también podrán consultarse online, de manera gratuita.

Los transmisores se colocarán en adultos que crían pichones de dos meses para registrar sus viajes de alimentación.

Los viajes que los pingüinos emperador realizan para alimentar a sus crías serán el eje de una nueva investigación en la Isla Cerro Nevado, en el mar de Weddell. Mediante transmisores satelitales, los científicos buscarán reconstruir sus recorridos e identificar las zonas del océano de las que depende esta población.

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La iniciativa reúne a Global Penguin Society (GPS) y al equipo que encabeza Marcela Libertelli, del Instituto Antártico Argentino (IAA) . El trabajo se desarrollará en la colonia más septentrional del continente antártico, una ubicación especialmente relevante para estudiar los efectos de los cambios en el hielo marino sobre la especie.

Los dispositivos se colocarán en adultos que están criando pichones de dos meses de vida . En esa etapa, los padres alternan su permanencia en la colonia con salidas al mar para buscar alimento y regresar con él para sus crías. Conocer esas rutas permitirá estudiar qué sectores utilizan y cómo varían sus desplazamientos según las condiciones ambientales.

El seguimiento aportará información sobre áreas de alimentación y corredores marinos , que se analizará junto con las condiciones del hielo y otras variables del entorno. Los registros se combinarán con el monitoreo de la población y el conocimiento que el Instituto Antártico Argentino acumuló a lo largo de los años.

La colonia de Isla Cerro Nevado es la más septentrional de la Antártida y depende del hielo marino para reproducirse.

“Esta investigación es crucial para comprender qué está ocurriendo en esta colonia y evaluar los cambios asociados a las variaciones climáticas, en un contexto cada vez más adverso para una especie amenazada como el pingüino emperador”, explicó Pablo Borboroglu, fundador y director de Global Penguin Society .

La tecnología elegida permite transmitir la ubicación de los animales durante sus viajes, sin necesidad de recuperar los equipos para acceder a esos datos. Así, los investigadores podrán observar de manera remota sus movimientos en aguas de difícil acceso.

El seguimiento satelital permitirá identificar áreas marinas importantes para la alimentación del pingüino emperador. Marcela Libertelli

Los recorridos también podrán seguirse desde una web

El proyecto incluirá una plataforma para que el público pueda consultar en tiempo real la ubicación de los pingüinos, la distancia recorrida y su velocidad promedio. Estará disponible en el sitio de Global Penguin Society, con acceso gratuito y sin necesidad de descargar una aplicación.

Como parte de la propuesta de divulgación, los ejemplares llevarán nombres de personalidades vinculadas con el cuidado del ambiente, entre ellas David Attenborough y Harrison Ford.

La herramienta busca acercar el trabajo científico al público y mostrar cómo se desplazan estos animales mientras buscan alimento para sus crías.

El hielo marino, clave para la reproducción

La extensión, el espesor y la permanencia del hielo condicionan tanto la reproducción del pingüino emperador como el acceso a las zonas de alimentación. Una ruptura anticipada puede afectar gravemente la crianza, por lo que estudiar los recorridos de los adultos ayudará a comprender cómo los cambios del ambiente repercuten sobre la colonia.

En el proyecto también participan Aves Argentinas y Parques Nacionales. Uno de sus objetivos es generar información que contribuya a la conservación del mar de Weddell y de las áreas marinas cercanas a la Península Antártica.

Los resultados podrán aportar evidencia para la planificación de Áreas Marinas Protegidas, cuya gobernanza internacional se enmarca en el Sistema del Tratado Antártico y, específicamente, en la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).

El trabajo en Cerro Nevado se suma a una iniciativa de GPS que estudia los movimientos de distintas especies de pingüinos en el hemisferio sur. La comparación entre poblaciones permite identificar hábitats importantes y conocer sus respuestas a las condiciones cambiantes del océano.