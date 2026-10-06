La OMS le exigió a Rusia más información sobre la infección desconocida en Siberia + Agregar ámbito en









Portavoces explicaron que el organismo aún no recibió una notificación y que el plazo para responder alertas de este estilo es de 24 horas. El caso se remonta a la muerte de la científica de 28 años Daría Shipilova.

Portavoces de la OMS explicaron que el organismo aún no recibió una notificación oficial mediante el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió que las autoridades de Rusia brindaran más información sobre la muerte de científica en un laboratorio que investiga patógenos peligrosos en Irkutsk, Siberia. El caso, ocurrido el 2 de octubre, es analizado como una infección desconocida pero con sospechas de que se trate de una peste neumónica. Desde el ente aclararon que el plazo de tiempo para responder a estas alertas es de 24 horas.

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El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, explicó que el organismo aún no recibió una notificación oficial mediante el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que establece un plazo de 24 horas para que los países respondan ante este tipo de alertas.

La OMS le exigió a Rusia más información sobre la infección desconocida en Siberia Así, Lindmeier indicó que la agencia contactó a las autoridades rusas el 3 de octubre, después de que su sistema interno de vigilancia identificara el caso, y que desde entonces “mantiene el contacto” con Moscú. Además, la OMS sumó al seguimiento a expertos de sus oficinas de Copenhague y Ginebra, incluidos especialistas en amenazas y patógenos de alto riesgo.

Su evaluación inicial sitúa el riesgo sanitario en un nivel “entre moderado y bajo” en Irkutsk, bajo para Rusia en su conjunto y muy bajo para Europa. El caso se remonta a la muerte de Daría Shipilova, quien trabajaba en el Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, según medios locales.

La joven murió en un hospital de Shélejov, ciudad próxima a la capital regional. NYPost La joven murió en un hospital de Shélejov, ciudad próxima a la capital regional, y la investigación contempla dos hipótesis: que contrajera la enfermedad durante un viaje reciente a Tailandia o que estuviera expuesta a agentes patógenos tras la rotura accidental de un tubo de ensayo en su lugar de trabajo.

Hasta ahora, la agencia rusa de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, describió el caso como una “neumonía de etiología no establecida”. Medios rusos informaron que varios hospitales de Irkutsk, incluido un centro pediátrico, fueron puestos en cuarentena ante sospechas de peste pulmonar. La OMS no confirmó esa versión. Cuarentena en Siberia: alerta tras la muerte de una investigadora en un laboratorio por una infección desconocida Una trabajadora de 28 años de un laboratorio especializado en el estudio de la peste murió en Siberia tras desarrollar una neumonía de origen desconocido. Su fallecimiento activó un operativo sanitario en la región de Irkutsk, donde cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella quedaron bajo vigilancia y distintos centros de salud fueron puestos en cuarentena. La mujer trabajaba como técnica de laboratorio en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia, ubicado en la localidad de Shelekhov, cerca de Irkutsk. El centro estudia la peste y otros agentes infecciosos considerados de riesgo. Según la información difundida por medios rusos, la investigadora habría sufrido un accidente mientras trabajaba con material biológico. Una de las versiones señala que rompió accidentalmente un tubo de ensayo que contenía bacterias vivas. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía no confirmaron qué sustancia estuvo involucrada ni establecieron que la enfermedad haya sido provocada por la peste.

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