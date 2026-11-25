El país llega a la votación con una economía que amplió su actividad en los últimos años, impulsada por la recuperación pospandemia, los fondos europeos y el dinamismo del turismo y el consumo interno.

España llega a las urnas con una proyección de crecimiento del 2,6% para 2026, pero mantiene desafíos vinculados al costo de vida, el empleo juvenil y el poder adquisitivo tras ocho años de gestión de Pedro Sánchez.

España afronta las elecciones legislativas del próximo domingo con un panorama económico de contrastes . Si bien el país logró consolidar su recuperación y mantiene una expansión del 2,6% prevista para 2026 , todavía enfrenta problemas vinculados con el aumento del costo de vida , la desigualdad de ingresos y el desempleo , especialmente entre los jóvenes.

En los últimos ocho años, durante el gobierno de Pedro Sánchez , la economía mostró una evolución favorable en varios indicadores, aunque esa mejora no se tradujo de la misma manera en el bolsillo de todos los ciudadanos.

Uno de los principales avances se observa en el crecimiento económico . Después de la fuerte caída del 10,9% registrada en 2020 , durante la pandemia, España logró recuperar su actividad y se ubicó entre las economías con mejor desempeño de Europa. La recuperación recibió el impulso de los fondos europeos , que aportaron cerca de 80.000 millones de euros desde 2021, además del crecimiento del turismo y del consumo interno . Según los datos oficiales, el Producto Bruto Interno pasó de 1,2 billones de euros en 2018 a 1,6 billones en 2025.

Pedro Sánchez lleva ocho años al frente del Gobierno español, período en el que mejoraron varios indicadores económicos, aunque persisten dificultades relacionadas con el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda y las desigualdades sociales.

También hubo mejoras en las cuentas públicas y en el mercado laboral. La deuda del Estado representa actualmente el 100,3% del PIB , una proporción inferior al máximo del 124,2% alcanzado en marzo de 2021 . El dato cobra relevancia porque el país no consigue aprobar nuevos presupuestos desde 2023, debido a la falta de acuerdos políticos en el Parlamento.

En materia de empleo, el desempleo descendió del 15% registrado en 2018 al 10,18% durante el tercer trimestre de 2026 . A pesar de esta reducción, España continúa entre los países de la OCDE con mayores niveles de desocupación. La situación es todavía más complicada para los jóvenes de entre 16 y 24 años, cuyo desempleo alcanza el 23,33% , aunque representa una mejora frente al 33% de hace ocho años.

Salarios, inflación y cambios en la población

Los ingresos también registraron subas importantes. El salario mínimo mensual pasó de 860 euros en 2018 a 1.425 euros brutos, mientras que el sueldo promedio aumentó de 2.000 a 2.460 euros. Sin embargo, el incremento salarial perdió parte de su efecto por el encarecimiento generalizado de los productos y servicios. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, los precios acumularon una suba del 30%.

La inflación continúa siendo uno de los principales desafíos económicos. Después de superar el 10% en 2022, como consecuencia de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, el indicador había comenzado a moderarse. No obstante, volvió a subir y llegó al 4,9% en octubre, impulsado por las tensiones en Oriente Medio. En 2018, la inflación se encontraba cerca del 2%.

Otro cambio significativo se produjo en la composición de la población. España se acerca a los 50 millones de habitantes, frente a los 46,7 millones que tenía en julio de 2018. Actualmente, unos 7,5 millones de residentes son extranjeros, mientras que hace ocho años esa cifra era de 4,7 millones. Durante ese período, el saldo migratorio fue positivo en más de tres millones de personas.

En este contexto, el Gobierno impulsó un programa para regularizar a personas extranjeras que se encontraban en situación irregular. La iniciativa recibió cuestionamientos de la oposición y registró cerca de 1,2 millones de solicitudes, de las cuales aproximadamente dos tercios correspondieron a ciudadanos latinoamericanos.

El turismo, entre el crecimiento y los problemas de vivienda

El turismo también se consolidó como uno de los motores de la economía española. En 2025, el país recibió 96,8 millones de visitantes internacionales, un récord que lo ubicó como el segundo destino turístico más elegido del mundo, detrás de Francia. La cifra significó un crecimiento del 17% respecto de 2018, cuando habían llegado 82,2 millones de turistas.

Sin embargo, el fuerte movimiento turístico también generó conflictos en distintas regiones. En ciudades como Barcelona y Málaga, además de las Islas Baleares y Canarias, los residentes expresan su preocupación por la saturación de los servicios, los cambios en los comercios tradicionales y, principalmente, el aumento de los alquileres.

España llega a las urnas con indicadores que muestran una recuperación económica importante, pero también con dificultades que siguen afectando a una parte de la población. El crecimiento, la reducción del desempleo y la mejora de algunos indicadores fiscales conviven con la pérdida de poder adquisitivo, los problemas de acceso a la vivienda y las desigualdades sociales.