Los comicios enfrentarán al actual mandatario, Pedro Sánchez, con Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, y Santiago Abascal, de Vox. La votación definirá la continuidad del Gobierno socialista o la posibilidad de un cambio de rumbo político, en una elección donde los acuerdos entre partidos serán clave para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, los principales candidatos que disputan el liderazgo político de España en las elecciones generales, con propuestas y objetivos diferentes para el próximo Gobierno.

Pedro Sánchez , Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal son los tres principales protagonistas de las elecciones generales que se celebrarán este domingo en España . Sánchez, actual presidente y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), buscará renovar su mandato. Feijóo, líder del Partido Popular (PP) , intentará llegar al Gobierno, mientras que Abascal, de Vox , buscará aumentar la representación de su partido y tener un papel decisivo en la formación de un posible Ejecutivo de derecha.

Cada uno llega a las urnas con objetivos diferentes. El actual mandatario necesita mantener el apoyo de sus votantes y conseguir el respaldo de otras fuerzas políticas para seguir gobernando. Feijóo intentará capitalizar el desgaste del oficialismo y reunir los apoyos necesarios para llegar al poder. Abascal, por su parte, buscará fortalecer a Vox y ganar influencia en las negociaciones que se abran después de la votación.

El dirigente socialista, de 54 años, está al frente del Gobierno español desde 2018. Durante su gestión impulsó políticas progresistas , con medidas favorables a la inmigración y una posición crítica frente a algunas decisiones internacionales de Estados Unidos e Israel .

En los últimos años, España también registró un crecimiento económico importante . Sin embargo, ese avance no estuvo acompañado por una solución a todos los problemas que afectan a la población. Uno de los temas que más preocupa es el precio de la vivienda , que dificulta el acceso a un hogar, especialmente entre los jóvenes.

A lo largo de su carrera política, Sánchez logró superar distintas crisis y conservar el liderazgo dentro de su partido. En 2023 consiguió mantenerse en la presidencia después de adelantar las elecciones y reunir el apoyo de otras agrupaciones para formar una nueva coalición de izquierda.

Pedro Sánchez enfrenta cuestionamientos por investigaciones judiciales que involucran a exfuncionarios de su entorno, dirigentes socialistas y a su esposa, quien niega las acusaciones. Para continuar en el poder, necesita mantener el apoyo del PSOE y sumar el respaldo de otras fuerzas de izquierda. Reuters

En esta campaña, uno de sus principales obstáculos son las investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción que involucran a exfuncionarios de su entorno y a dirigentes socialistas. También hay una causa que alcanza a su esposa, quien niega haber cometido irregularidades.

Para continuar en el Gobierno, Sánchez necesita conservar el respaldo de los votantes del PSOE y evitar que los partidos ubicados a su izquierda pierdan demasiada fuerza. Esos apoyos pueden resultar fundamentales para conseguir una mayoría parlamentaria.

Alberto Núñez Feijóo quiere llevar al PP al poder

Con 65 años, Alberto Núñez Feijóo es el principal referente de la oposición y el candidato del Partido Popular. Antes de asumir la conducción nacional de esa fuerza, desarrolló gran parte de su carrera política en Galicia, donde fue presidente regional durante 13 años y consiguió varias victorias electorales.

Feijóo busca presentarse como un dirigente moderado y con experiencia de gestión. En materia económica, propone reducir los impuestos y limitar las regulaciones estatales. También defiende la integración de España en la Unión Europea.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y principal referente de la oposición española, busca llegar al Gobierno con una propuesta centrada en la reducción de impuestos, menos regulaciones y el fortalecimiento de los vínculos con la Unión Europea.

En las elecciones de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada, pero no consiguió los apoyos suficientes en el Parlamento para formar gobierno. Desde entonces, Feijóo se consolidó como el principal opositor a Sánchez y mantuvo fuertes cuestionamientos a la gestión socialista.

Ahora, su objetivo es convertir ese respaldo electoral en una mayoría que le permita llegar a la presidencia. Para conseguirlo, podría necesitar el apoyo de Vox, un acuerdo que también tendría consecuencias sobre la composición y las políticas de un eventual gobierno.

Santiago Abascal busca fortalecer a Vox

Santiago Abascal, de 50 años, es el líder de Vox, una formación de extrema derecha que busca ampliar su presencia en el Parlamento y tener mayor influencia en la política española.

Su trayectoria comenzó en el Partido Popular, aunque años después se sumó al grupo que fundó Vox, en 2013. Desde entonces, se convirtió en la principal figura del partido. Entre sus principales propuestas figuran una reducción de impuestos, menos regulaciones para las empresas y mayores restricciones a la inmigración. También cuestiona las políticas vinculadas con el feminismo y las iniciativas para combatir el cambio climático.

Santiago Abascal, líder de Vox desde la fundación del partido en 2013, busca ampliar su representación parlamentaria. VOX

En el plano internacional, Abascal manifestó en distintas oportunidades su admiración por el presidente argentino Javier Milei y expresó un fuerte respaldo a Israel. Además, cuestiona la posición del Gobierno de Sánchez frente al conflicto en Medio Oriente.

Más allá de aumentar la cantidad de votos, Vox busca convertirse en un aliado necesario para que el Partido Popular pueda formar gobierno. De esa manera, Abascal aspira a tener un lugar relevante en las decisiones de una eventual coalición de derecha.

Los partidos minoritarios también pueden ser decisivos

La disputa electoral no se limita a los tres principales dirigentes. Otras agrupaciones también pueden tener un papel importante, especialmente si ninguna fuerza consigue por sí sola los escaños necesarios para formar gobierno.

Entre ellas se encuentra Se Acabó la Fiesta, un espacio vinculado con un influencer de extrema derecha que intenta atraer a votantes que consideran insuficientes las propuestas de Vox.

En el sector progresista, las diferencias entre las distintas agrupaciones dificultaron la posibilidad de repetir una alianza similar a la que permitió a Sánchez continuar en el poder en 2023. En esta oportunidad, el Frente Amplio y Podemos competirán por una parte del mismo electorado, lo que podría dividir los votos de la izquierda.

También tendrán importancia los partidos regionales de Cataluña, el País Vasco, Galicia y las Islas Canarias. Aunque tienen una representación parlamentaria menor, sus diputados pueden ser fundamentales para definir quién consigue los apoyos necesarios para gobernar.

Por eso, el resultado de las elecciones no dependerá solamente de qué partido obtenga más votos. También serán importantes las negociaciones posteriores entre las distintas fuerzas políticas, ya que esos acuerdos pueden definir quién logra reunir una mayoría parlamentaria y formar el próximo Gobierno español.