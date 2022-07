Conductor violento: suspenden su licencia por golpear a una mujer

El violento al volante tiene radicada su licencia de conducir en CABA y ahora deberá ser reevaluado con un examen psicofísico.

"Este conductor es el ejemplo de lo que no queremos ni podemos admitir más en las calles y en la vida. No podemos seguir tolerando ni la violencia vial ni la violencia de género. Agradecemos la rápida respuesta del gobierno porteño para suspender de manera conjunta a esta persona violenta que no respeta a las mujeres y a la seguridad vial", dijo el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

Licencia de conducir con perspectiva de género

Desde julio de 2021 la ANSV puso en marcha una capacitación con perspectiva de género durante el curso de formación para todas aquellas personas que tramiten la Licencia Nacional de Conducir.

Esta medida busca concientizar y repensar las formas de circular para reducir las conductas riesgosas y violentas en el espacio público.

El pedido de suspensión surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la suspensión provisoria de la Licencia Nacional de Conducir de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud para conducir y que registren un grave peligro para la seguridad vial.