Semana de pagos para jubilados y pensionados de IPS: los días de cobro de octubre 2025







Se viene la liquidación de haberes del mes, y esto es lo que tienen que tener en cuenta los beneficiarios bonaerenses.

Las fechas importantes de octubre para los jubilados y pensionados de IPS. Freepik

En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los jubilados y pensionados están cubiertos por el Instituto de Previsión Social (IPS). Para ello, deben haber trabajado en alguna dependencia del Estado Provincial, o bien, haber realizado la mayoría de los aportes de servicios a esta caja.

El organismo, acostumbra a liquidar los haberes durante los últimos días hábiles del mes. Por lo tanto, ya ha confirmado cuáles serán las fechas de pago para octubre. Se trata de los días jueves 30 y viernes 31 de octubre, organizando a los beneficiarios según su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados IPS Cuándo se cobran las jubilaciones del IPS. Créditos: Instituto de Previsión Social IPS: calendario de pagos del mes de octubre 2025 para jubilados y pensionados Como es costumbre, el organismo previsional bonaerense determinó que los últimos días hábiles del mes, en este caso el jueves 30 y viernes 31 de octubre se realice la liquidación de jubilaciones y pensiones. El día de pago está determinado por el último número en el DNI de cada afiliado. De esta manera:

El jueves 30 cobrarán los jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en 0, 1, 2 y 3 . También se liquidará el total de las pensiones no contributivas (Independientemente del número de documento del beneficiario).

cobrarán los jubilados y pensionados cuyo . También se liquidará el total de las pensiones no contributivas (Independientemente del número de documento del beneficiario). El viernes 31 cobrarán todos aquellos beneficiarios cuyo número de documento finalice en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Además, el pago presencial, por ventanilla, se realizará hasta el día 25 de noviembre de 2025.

