Decretan feriado el 25 de septiembre: enterate los motivos y quiénes podrán disfrutar de este descanso extra







En un mes dónde no hay muchos feriados, septiembre sorprende con una fecha que no alcanza a todos a nivel nacional pero de la que muchos podrán disfrutar.

Septiembre no se destaca por los feriados, pero en ciertos puntos del país habrá un día no laborable.

Septiembre va llegando a su fin y al ser un mes dónde no abundan los feriados, cualquier tipo de descanso es un alivio tanto para trabajadores como estudiantes. A nivel nacional no hay ninguna conmemoración que amerite un feriado recordatorio o bien, un día no laborable.

Si bien no alcanzará a todos a nivel país pero el jueves 25 de septiembre son muchos quienes antes del fin de semana, tendrán la oportunidad de gozar de un merecido descanso conmemorando eventos que a nivel local cobran sentido.

A qué se debe el feriado el 25 de septiembre de 2025 Este jueves 25 de septiembre la localidad de Bayauca del partido de Lincoln celebra su aniversario 132º y para ellos, la fecha funcionará como un feriado, al menos en lo que a la actividad del sector público refiere.Pero no será la única que estará de festejos, ya que también San Emilio, del partido de General Viamonte, tiene su aniversario fundacional.

Feriados Descanso En un mes con pocos feriados como es septiembre, estos descansos a nivel local son ideales para la gente.

Ambas localidades verán afectadas sus actividades públicas y no habrá clases tampoco. Eso sí, quienes trabajen en el sector privado deberán esperar a ver cuál es la resolución que toman sus empleadores, ya que será un día no laborable a nivel municipal y no todos tendrán la oportunidad de gozar de un descanso.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

