¿Será la tuya? Las prepagas que el Gobierno cerró por irregularidades

El organismo regulador hizo cambios en el sistema privado y dejó fuera a varias compañías que no cumplieron sus obligaciones.

En total ya son 27 las prepagas cerradas en lo que va del 2026. Depositphotos

En 2026, el sistema de cobertura médica privada atraviesa un cambio que impacta en miles de afiliados a las prepagas. En las últimas semanas, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó con una serie de medidas que derivaron en el cierre definitivo de varias firmas.

La decisión busca ordenar el padrón, exigir el cumplimiento de las reglas y evitar que funcionen compañías que no acreditaron su situación administrativa. Este anuncio también preocupó a varios usuarios que ahora buscan confirmar si su prestadora figura dentro del listado alcanzado.

prepagas medicina salud Depositphotos Por qué cerraron 13 prepagas La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud, que detectó incumplimientos en el registro obligatorio que deben completar todas las entidades de medicina privada. Según se informó de manera oficial, las empresas excluidas no finalizaron el proceso de inscripción exigido por la normativa vigente.

El control forma parte de un plan que comenzó en el 2024 y que busca depurar el sistema. El objetivo es que solo operen aquellas compañías que acrediten la capacidad real de brindar prestaciones médicas y cumplan con los requisitos legales básicos.

Con esta decisión, ya son 27 las entidades excluidas en lo que va del año. El proceso sigue abierto y no se descartan nuevas resoluciones similares en los próximos meses, a medida que avancen las evaluaciones pendientes.

El listado de las 13 prepagas cerradas por irregularidades Las compañías que quedaron fuera del registro oficial son las siguientes: Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

Armiento S.A. (Grupo A Mano) Desde la Superintendencia indicaron que los usuarios de estas firmas recibirán notificaciones formales con todos los detalles sobre su situación. En paralelo, se busca garantizar que las prestaciones médicas no sufran interrupciones mientras se ordena el traspaso o la reubicación dentro de otras coberturas habilitadas.

