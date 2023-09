Si no me pagaron el bono de $60.000, ¿qué me corresponde hacer?

Puede ocurrir que los primeros $30.000 todavía no hayan sido pagados por el empleador. Para estos casos, el Gobierno nacional da como "período de gracia" la primera quincena del mes , es decir, desde el 1° de septiembre hasta el día 15 del mismo .

"Esa suma fija es no remunerativa y como el proceso de la negociación paritaria no se interrumpe, se establece con claridad que es absorbible por esa negociación paritaria ", declaró la actual ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos. Y la titular de la cartera agregó que también es importante que, quienes lo cobren "tienen que hacer la denuncia , dado que está vigente la capacidad de fiscalización del Estado a partir de la denuncia, que incluso puede ser anónima y que va a hacer que nosotros actuemos de inmediato", aseguró.

Bono de $30.000: cuándo deberá pagarse cada cuota

Tal como explicó la ministra de Trabajo Raquel "Kelly" Olmos, la suma fija de $60.000 a pagarse en dos cuotas de $30.000 tendrá que ser abonada "con los salarios devengados de los meses de agosto y septiembre, es decir, que van a ser pagados en los meses de septiembre y octubre".

Para recibir este refuerzo de ingresos, los trabajadores deberán cobrar menos de $400.000 netos (que generalmente ronda alrededor de los $481.000 brutos) al mes de agosto.

dinero-bono.jpg Bono ANSES.

Bono de $60.000: cómo aplica para las MiPyMES

Para las MiPyMEs se hará un "esfuerzo compartido" entre el Estado y los privados: "Para las microempresas, el bono será absorbido en un 100% por el Estado a través de las cargas patronales", aclaró la titular de la cartera de Trabajo.

Sin embargo, las medianas y grandes empresas (que tengan a partir de aproximadamente 100 y 110 trabajadores) dependiendo del sector, deberán absorber por su cuenta la suma fija completa.

Además de este mecanismo, Olmos también invitó a los gremios y a sus representantes en cada empresa a vigilar la situación y denunciarla también en caso de faltas: "Tienen que hacer la denuncia más allá de la tarea que la va a corresponder a los propios gremios para garantizar que en cada uno de los lugares de trabajo esto se cumpla efectivamente".

Anses-foto-dos.jpg Bonos ANSES. Ámbito Financiero

Bono de $60.000 para el sector público: cómo aplica en cada jurisdicción

Para los trabajadores provinciales o municipales que no reciban el bono, no les corresponderá hacer la denuncia ya que cada uno de estos distritos es autónomo en su gestión económica para definir si paga o no.