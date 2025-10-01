De cuánto es la fortuna de Brie Larson: de DJ exitosa a superheroína de Marvel







A pesar de distintos fracasos cinematográficos, la actriz es una de las actrices más respetadas de Hollywood.

Brie Larson interpreta a la Capitana Marvel desde 2019.

Brie Larson es una de las figuras más destacadas del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a su rol como la Capitana Marvel. Sin embargo, la actriz también es directora, guionista, compositora, entre muchas más profesiones, lo que la convierte en una artista multifacética.

A pesar de su gran carrera y de su importante papel como uno de los personajes más poderosos de la saga, Larson atravesó olas de hate desde su llegada a este universo, ya sea por su activismo a favor de la igualdad de género o sus declaraciones. Sin embargo, ella admitió en una entrevista que no suele prestarle atención a esos comentarios.

Carrera de Brie Larson MARVEL.jpg Capitana Marvel. Brie Larson, protagonista del nuevo vehículo de superhéroes, un género que hoy domina abrumadoramente en la taquilla estadounidense.

Nacida el 1 de octubre de 1989, Brie Larson comenzó su carrera como actriz cuando era muy pequeña, cuando apareció en un episodio de “The Tonight Show with Jay Leno”, a lo que le siguieron distintos papeles en series y películas infantiles. Luego, con 16 años lanzó su primer álbum, “Finally Out Of PE”, en el que aparecieron éxitos radiales, e incursionó como DJ.

Los años siguientes de su carrera fueron difíciles, ya que sufrió varios intentos fallidos para conseguir papeles en el cine, pero poco a poco logró remontar y apareció en películas como “Scott Pilgrim vs The World”. Sin embargo, su salto a la fama llegó con su primer protagónico de toda su trayectoria en “Short Term 12”.

Unos años después, en 2015, protagonizó la película “Room”, con la que obtuvo su primer Oscar. Tras años de éxitos taquilleros, Larson consiguió el papel de Capitana Marvel en 2019, donde protagonizó la película homónima. Desde entonces, participó en distintas producciones de Marvel, como “Avengers: Endgame”, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Patrimonio neto de Brie Larson Brie Larson 1 Hoy en día, Brie Larson dispone de un patrimonio estimado de 25 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Gracias al éxito de “Captain Marvel”, la actriz recaudó un total de 5 millones de dólares, y a pesar de que no se sabe cuánto ganó exactamente por su última película en el UCM, “The Marvels”, se especula que si salario alcanzó los 15 millones.

