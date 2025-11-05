Desde el 1° de noviembre de 2025, la Unidad Fija (UF) (el valor de referencia utilizado para calcular las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires) fue actualizada a $1.711. Este monto se determina según el precio de un litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Suben las multas en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción
Este monto se determina según el precio de un litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Con el nuevo valor, las infracciones más graves pueden superar el millón de pesos. Por ejemplo, exceder los límites de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas puede implicar sanciones de hasta $1.711.000.
En tanto, pasar un semáforo en rojo o circular sin la documentación correspondiente puede costar entre $171.100 y $855.500.
Cuánto cuesta cada infracción
Conducir sin seguro, patente o mal estacionado: entre $85.550 y $171.100.
Usar el celular mientras se maneja: entre $171.100 y $342.200.
Circular sin VTV: hasta $1.711.000.
La UF bonaerense se ajusta cada dos meses, acompañando la evolución del precio de los combustibles, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde el ajuste es semestral.
Los conductores pueden consultar sus infracciones online ingresando el DNI o la patente del vehículo en el sitio oficial del Gobierno provincial.
