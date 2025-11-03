El gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó la Ley de Inversiones Estratégicas para impulsar proyectos productivos

El decreto publicado en el Boletín Oficial bonaerense aprueba la reglamentación del régimen que busca fomentar inversiones superiores a cinco millones de dólares en sectores industriales, tecnológicos, culturales y energéticos, con beneficios fiscales y promoción de proveedores locales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , aprobó, mediante el Decreto 2731/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, la reglamentación de la Ley 15.510 , que crea el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas destinado a promover la producción y el empleo en sectores considerados prioritarios.

La norma, que fue sancionada por la Legislatura en noviembre de 2024 y promulgada días después, apunta a fomentar inversiones que generen valor agregado, empleo registrado y desarrollo tecnológico , además de impulsar la sustitución de importaciones y el aumento de exportaciones provinciales.

El régimen será aplicable a proyectos de los sectores industrial, de servicios (incluido turismo y logística), industrias culturales, salud y actividades intensivas en recursos naturales , como minería, energía, petróleo y gas. También podrán incluirse aquellos declarados de interés estratégico por el Poder Ejecutivo.

Los proyectos deberán implicar una inversión mínima de cinco millones de dólares , ya sea para crear nuevas plantas, ampliar instalaciones en al menos un 30% o incorporar nuevos procesos productivos, sin reducir el empleo existente.

Entre los beneficios previstos se incluyen exenciones parciales de los impuestos Inmobiliario, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos , además de un régimen de estabilidad fiscal y la creación de un Programa de Desarrollo de Proveedores Provinciales , que promoverá la compra de bienes y servicios a empresas radicadas en Buenos Aires.

El decreto también crea el Registro de Desarrollo de Proveedores Bonaerenses, que funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Industria y PyMEs, con el objetivo de articular la demanda de las compañías beneficiarias con la oferta local.

El "RIGI" bonaerense

La medida pretende acompañar a quienes "invierten para generar valor agregado y empleo de calidad, apunta a generar proveedores locales, a incluir tecnologías, a diversificar la matriz productiva, a aumentar y sustituir importaciones, y a generar equidad".

Se trata de una herramienta que tiene como objetivo estimular las inversiones productivas y que, a través de beneficios fiscales, premia a aquellos proyectos que impliquen la creación de empleos, la generación de valor agregado, el desarrollo de proveedores locales y de nuevos sectores productivos, la promoción de la transferencia tecnológica, la diversificación de la matriz productiva, el impulso de las exportaciones, la sustitución de importaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.

Desde el Gobierno bonaerense se explicó que el ingreso de los proyectos al régimen de inversión se analizará para su aprobación o rechazo “en base a su contribución al desarrollo productivo, económico y social de la provincia” y se puntualizó que el plazo para presentar las propuestas será de dos años a partir de la entrada en vigencia de la norma.

Mercado de trabajo Pressfoto

“Esta iniciativa está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional: nosotros no podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial”, había subrayado Kicillof cuando presentó la iniciativa el Día de la Industria el 2 de septiembre de 2024 en Ituzaingó.

En aquel entonces, el ministro de Producción, Augusto Costa, destacó la importancia de disponer de este instrumento. “En el contexto actual en el que se encuentra la economía y la producción de la provincia de Buenos Aires, contar con esta herramienta es algo que va a permitir que muchas inversiones que hoy se están estudiando puedan contar con los beneficios adecuados”, remarcó.

Qué sectores alcanza

Los sectores alcanzados por esta herramienta provincial son la industria manufacturera, los intensivos en recursos naturales, los de servicios (turismo, logística y otros), industrias culturales, salud, y proyectos estratégicos para la Provincia, y deberán contemplar inversiones de 5 millones de dólares o más: de acuerdo con los montos invertidos, obtendrán diferentes grados de exenciones fiscales.

En el texto de la norma, se establece que los proyectos a ser presentados para su consideración deberán comprender alguno/s de los siguientes objetos: planta o inversión nueva; ampliación de planta o ampliación de instalaciones existentes, cuando el incremento de la capacidad teórica de producción sea como mínimo del 30 %, sin disminuir el empleo; nuevo proceso productivo, cuando la nueva inversión sea superior al 30 % del valor del activo fijo existente según libros a moneda constante o valor de mercado, de los dos el mayor y no se reduzca el empleo.

doctores-preparandose-operacion.jpg

Exenciones fiscales y beneficios adicionales para proyectos estratégicos en Buenos Aires

Las propuestas aprobadas tendrán exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y de Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante 5 años; mientras que para aquellos que tengan una inversión de entre US$50 millones y US$200 millones el beneficio alcanzará un 25% de exención durante 4 años. En el caso de las inversiones de más de US$200 millones, la exención será del 20% durante 3 años.

Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementen el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencien la innovación tecnológica; o se localicen en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En este caso será de 10% y 2 años más de plazo; mientras que los proyectos que aumenten las exportaciones, adopten políticas de género o sostenibilidad ambiental podrán acceder a un 5% extra de exención y 1 año más de plazo.

empleo.webp Se crea un Registro de Desarrollo de Proveedores Bonaerenses para impulsar la contratación local.

La estabilidad fiscal abarcará el período de los beneficios otorgados y podrá extenderse hasta 30 años si cumple las finalidades del Régimen. "El beneficio de estabilidad fiscal previsto en el inciso b) del artículo 14 de esta Ley, implica que, desde la notificación del acto administrativo que apruebe el ingreso del proyecto al Régimen y durante el plazo de beneficios otorgado al proyecto conforme corresponda según el artículo 15 y lo resuelto por la Autoridad de Aplicación, los sujetos que hayan accedido al Régimen creado en el marco de la presente no podrán ver incrementada la carga tributaria correspondiente a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos vigente a la fecha de acceso al mismo, con relación a la actividad promocionada en el marco del Régimen creado por la presente, o a los actos, contratos u operaciones beneficiados, sin computar las exenciones de los gravámenes establecidas en los incisos 2 y 3 del artículo 15 de la presente", se indica.

Además, los proyectos de inversión mayores a US$50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores, el cual deberá contemplar, de forma incremental, que al menos el 50% del monto total destinado al pago de proveedores se dirija a la contratación de empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires.