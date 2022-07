Si no me anoté a los subsidios de luz y gas, ¿Cuánto voy a pagar en la factura? La Secretaría de Energía informó que hay tiempo hasta el domingo 31 de julio para registrarse a través del formulario RASE, y así acceder a los subsidios de tarifas de luz y gas. Qué puede pasar con la tarifa en mi factura si no me inscribo.