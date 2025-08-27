Susto en Palermo por un escape de gas: se rompió un caño maestro, pero la fuga ya fue controlada







Según fuentes oficiales de Metrogas, una máquina que estaba realizando tareas de repavimentación en el Metrobús rompiera un caño con una de sus palas. El tránsito esta cortado.

Se produjo un fuerte escape de gas sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura de Paraguay.

Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegaron un importante operativo este miércoles por la mañana en Palermo por un fuerte escape de gas sobre la avenida Juan B. Justo, a la altura de Paraguay. El tránsito está cortado.

Según fuentes oficiales de Metrogas, la fuga se produjo luego de que una máquina que estaba realizando tareas de repavimentación en el Metrobús de Juan B. Justo rompiera un caño con una de sus palas. “Estamos trabajando en el lugar”, aseguraron. Debido al operativo se encuentra cortada totalmente la circulación de tránsito por la zona, desde avenida Santa Fe hasta Paraguay, y las líneas de colectivo que transitan por allí realizan otro recorrido. El subte y la línea San Martín de tren funcionan con normalidad. Además, se evacuó la zona por la alta presión.

Las imágenes capturadas por los vecinos son impactantes: una enorme columna de gas sale desde el asfalto y alcanza más de seis metros de altura. Además, comentaron que escucharon la explosión y que sintieron un "impresionante olor a gas”.

Las declaraciones de Crescenti, titular del SAME Además de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y del personal médico, también se encuentra presente en el lugar el titular del SAME, Crescenti, con 12 unidades del servicio. “El gas está saliendo con mucha presión. Los bomberos están tirando aguas con varias líneas de mangueras pulverizando para intentar disipar el olor que se percibe. Está trabando Metrogás para obturar”, explicó el médico.

Asimismo, indicó que se pusieron en contacto con vecinos y gente de alrededor de dos cuadras y se tomaron todas las medidas necesarias, incluso del Sanatorio Los Arcos, el cual se encuentra en las inmediaciones. “La situación está controlada”, agregó, y aclaró que el paseo de compras de Arcos continúa abierto con normalidad. El personal de la Dirección de Logística de la Ciudad también está presente, colaborando con las tareas del operativo.

