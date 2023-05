Tapar o alterar la patente es la infracción de tránsito más frecuente

A pesar de no ser un factor que ponga a terceros en peligro, como el consumo de alcohol , la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) señaló que la circulación de vehículos sin patente y el tapado parcial o total del dominio para evitar multas es la infracción de tránsito más frecuente detectada por los inspectores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en otros aglomerados urbanos del país.

Los especialistas en seguridad vial sostuvieron a la Agencia Télam que "son múltiples las acciones que suelen realizar las y los conductores con la i ntención de no ser captados ante una eventual infracción : una cinta adhesiva que transforme una letra o un número; una cinta de tela colgando que impida la legibilidad completa de la placa; o barro, simulando suciedad, para tapar el dominio".

Ante la consulta "¿Cree que tapar o adulterar las patentes está permitido o prohibido por la ley?", un 73,2% afirmó que no está permitido, aunque el 11,9% dijo que sí está permitido y el 10,1%, sostuvo que no está ni permitido ni prohibido. En la respuesta, 9 de cada 10 conductores de 50 a 64 años eligieron la opción "no está permitido", mientras que el número bajó a 6 de 10 en los menores de 29 años.

"Tapar el dominio con intenciones claras de no poder ser sancionado, es salir a la calle con la idea previa de incumplir la ley. Nada justifica que se circule con un dominio ilegible ya que evidencia que hay deseos de cometer una infracción", sostuvo el vocero del Observatorio Vial, Facundo Jaime.