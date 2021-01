Among Us es un éxito en Nintendo Switch

Uno de los videojuegos más exitosos de 2020 llegó a la consola de Nintendo en diciembre del año pasado. Según datos del sitio Super Data, ya lleva vendidas 3,2 millones de copias.

Hasta ese momento, el título desarrollado por InnerSloth solo estaba disponible para PC y celulares que utilicen como sistema operativo Android e iOS. Ahora, pegó el gran salto a las consolas, siendo Nintendo Switch la primera en recibirlo.

Among Us - Nintendo Switch Gentileza: Nintendo

Según confirmaron desde Microsoft, Xbox está trabajando para recibir el Among Us este año. Sin embargo, aún no se sabe cuál es la posible fecha de lanzamiento.

Por otro lado, no se sabe si llegará en algún momento a las consolas de Sony (PS4 y PS5). Por el momento, no está contemplado.