iPhone 12 Pro Max: cómo sería el nuevo modelo de Apple

El modelo más completo que planea lanzar la compañía se destaca por su pantalla de 120 Hz y por la ausencia del cargador en la caja. Además, contaría con una pantalla de 6,7 pulgadas.

iPhone 12 - HERE YOU GO! Real HANDS ON video! 120hz, LiDAR, camera settings, more! EXCLUSIVE LEAKS!.mp4