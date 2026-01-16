Encontraron muertos a una mujer y a su hijo de siete años en un hotel de Recoleta

El hallazgo ocurrió este mediodía en un establecimiento ubicado sobre Marcelo T. de Alvear, luego de que el personal alertara a la Policía por la falta de respuesta de los huéspedes.

El hecho es investigado por la fiscal Laura Belloqui, mientras peritos de la Policía de la Ciudad trabajaron en la escena y secuestraron elementos que serán clave para determinar qué ocurrió dentro de la habitación.

Una mujer de 41 años y su hijo de 7 fueron encontrados muertos este mediodía dentro de una habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta . El hallazgo se produjo luego de que el personal del establecimiento advirtiera que los huéspedes no respondían llamados ni se presentaban para realizar el checkout.

El episodio ocurrió cerca de las 12.30 en una habitación ubicada en el tercer piso del Hotel Ker Recoleta , situado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300. Al ingresar al cuarto, empleados de limpieza encontraron ambos cuerpos en el baño, dentro de la bañera, y dieron aviso inmediato a la Policía de la Ciudad.

En el lugar trabajó personal de la Unidad Móvil Criminalística , que realizó las primeras pericias. Asimismo, no se registraron signos de violencia en la puerta de acceso ni desorden en el interior de la habitación, según consignó el medio La Nación.

De acuerdo con información preliminar aportada por el mismo medio, una de las hipótesis que se evalúan es la de un homicidio seguido de suicidio . En el baño fueron halladas jeringas y frascos de insulina , mientras que en la habitación también se secuestró un bisturí , elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Además, aclararon que las causas exactas de las muertes deberán ser determinadas mediante las autopsias , cuyos resultados serán clave para confirmar o descartar las líneas de investigación abiertas.

La causa quedó a cargo de la fiscal nacional en lo criminal y correccional Laura Belloqui, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir las últimas horas de la mujer y su hijo.

Desde el día anterior al hallazgo, ambos eran intensamente buscados por el padre del niño y otros familiares, luego de que no regresaran a su domicilio en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza. La desaparición había sido difundida a través de redes sociales, donde se solicitaba colaboración para dar con su paradero.

La mujer, identificada como Gisela Mercedes de Yurka, se desempeñaba como preceptora y trabajaba en distintas instituciones educativas de la zona oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron fuentes cercanas a la familia. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, a la espera de los resultados forenses y del análisis del material secuestrado en la escena.