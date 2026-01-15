Brutal choque en Mataderos: manejaba a toda velocidad, chocó y atropelló a un cartonero + Seguir en









El incidente ocurrió el miércoles en la esquina de las calles Fonrouge y Chascomús y quedó registrado por una cámara de seguridad. El joven de 19 años que manejaba el Volkswagen quedó imputado por lesiones.

Un brutal choque entre dos autos en el barrio porteño de Mataderos dejó a dos personas heridas, una de ellas de gravedad. El siniestro se produjo cuando un conductor de 19 años, que venía a toda velocidad, impactó contra otro vehículo, perdió el control y atropelló a un cartonero.

El incidente ocurrió el miércoles en la esquina de las calles Fonrouge y Chascomús y quedó registrado por una cámara de seguridad. De manera inmediata personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al lugar y trasladó al reciclador a un centro de salud donde permanecía internado en grave estado, mientras que uno de los conductores fue derivado al Hospital Santojanni con diagnóstico de politraumatismos. Producto de la colisión, también resultó involucrado un tercer vehículo, marca Peugeot, que estaba estacionado en la vía pública.

El joven de 19 años que manejaba el Volkswagen quedó imputado por lesiones y, tras las pruebas de alcoholemia realizadas a ambos conductores, el resultado fue negativo en ambos casos.

video choque de mataderos @mauroszeta Según se puede ver en el video, el auto rojo infringió varias normas de tránsito: desde el exceso de velocidad hasta no respetar la prioridad de paso del auto blanco, y terminó impactando a toda velocidad contra el carro del cartonero, que fue proyectado varios metros por los aires.

Por este motivo, la Policía de la Ciudad, a través de la Comisaría Vecinal 9 A, tomó intervención en el hecho y llevó adelante las actuaciones correspondientes. La investigación se apoya en las imágenes captadas por el sistema de monitoreo urbano, que permitieron reconstruir la secuencia del accidente y determinar la responsabilidad en la maniobra.

La circulación en la zona se vio parcialmente restringida durante el trabajo de los equipos de emergencia y la remoción de los vehículos involucrados.

