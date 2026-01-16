Golpe al narcomenudeo en Rosario: desarticularon múltiples búnkers y detuvieron a once personas

Fue en el marco del Plan Bandera y tras 29 allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores Sur. Secuestraron droga valuada en más de $66 millones y armas de fuego, en una zona marcada por la influencia de la banda Los Monos.

En un operativo de gran escala, la Policía Federal Argentina desarticuló múltiples puntos de venta de droga en el barrio Las Flores Sur de la ciudad de Rosario , donde se realizaron 29 allanamientos simultáneos que culminaron con la detención de once personas y el secuestro de estupefacientes valuados en más de $66 millones.

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento de Investigaciones Federales (DFI) de la PFA , bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional , y se enmarca en el Plan Bandera , la estrategia impulsada por el Gobierno para reforzar la presencia federal en los territorios más golpeados por la violencia narco en Santa Fe .

Los operativos se concentraron en una zona históricamente atravesada por disputas territoriales y con fuerte influencia de la organización criminal conocida como “Los Monos”. Según fuentes oficiales, los búnkers desarticulados funcionaban bajo la modalidad de narcomenudeo y eran operados por distintas estructuras que competían por el control del territorio.

La investigación tuvo su punto de partida en un requerimiento de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe , en el marco de la causa que investiga el triple crimen ocurrido el 23 de diciembre pasado, cuando dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en un episodio vinculado a disputas por la venta de droga.

Se realizaron 29 allanamientos simultáneos en el barrio Las Flores Sur, de la ciudad de Rosario.

A partir de las tareas de inteligencia realizadas por el DFI, los investigadores lograron identificar los distintos puntos de comercialización de estupefacientes y reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes judiciales que derivaron en los allanamientos simultáneos.

Como resultado de los procedimientos, la Justicia ordenó la detención de once personas presuntamente vinculadas a la venta de droga al menudeo, quienes quedaron a disposición de los tribunales intervinientes.

Durante los allanamientos se secuestraron plantas de cannabis sativa, envoltorios de marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM y otros dispositivos electrónicos utilizados para la operatoria delictiva.

También fueron incautados una balanza de precisión y diversos elementos destinados al fraccionamiento de estupefacientes, lo que refuerza la hipótesis de una actividad sostenida de comercialización en la zona. A eso se sumó el secuestro de armas de fuego, cargadores, municiones y una motocicleta sin dominio colocado.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo apunta a debilitar las economías criminales que sostienen la violencia urbana en Rosario y remarcaron que las investigaciones continuarán para avanzar sobre las estructuras que financian y organizan el narcomenudeo en los barrios más afectados.

El despliegue en Las Flores Sur se suma a una serie de intervenciones federales en la ciudad, en un intento por recuperar control territorial y cortar los circuitos de venta de droga que alimentan la escalada de violencia en la región.