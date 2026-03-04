Discapacidad: convocan a una marcha este jueves frente al Ministerio de Salud por demoras en pagos + Seguir en









El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunció la convocatoria para las 10.30 frente al edificio ubicado en las avenidas 9 de Julio y Belgrano, en CABA.

Familias, personas con discapacidad y trabajadores del sector convocaron a una marcha este jueves frente al Ministerio de Salud para reclamar por la normalización de los pagos y otros puntos de la ley.

Aunque esté vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue reglamentada en 2026 a pesar de los intentos del presidente Javier Milei por vetarla o derogarla, los prestadores del sector todavía no vieron normalizados sus pagos, según explicaron activistas del sector.

De este modo, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunciaron la convocatoria para las 10.30 del jueves frente al edificio ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los choferes particulares reportaron que persisten las demoras en los pagos que debían efectuar PAMI e Incluir Salud, que es el programa federal gestionado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para garantizar la cobertura médica a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que no tengan obra social.

La convocatoria llega apenas una semana después de que el Ministerio de Salud aplicara un aumento del 5,87% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que son la guía para profesionales dedicados a diversos tratamientos terapéuticos.

El porcentaje fue calculado "sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026", como consta en la Resolución 340/2026 del ministerio a cargo de Mario Lugones.