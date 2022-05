Descubrió 748 monedas de oro y plata valuadas en u$s 80.000

George Ridgway, de 30 años, encontró el botín, después de estudiar imágenes por satélite de una zona cercana a su casa en Ipswich que mostraban una "marca de corte interesante". Al empezar a desenterrar en la zona, encontró dos broches romanos y, cuando continuó, su detector emitió una lectura fuerte que significaba 'plata', recogen los medios.

Ridgway, que trabaja como carnicero y vive con sus padres en el pueblo de Ashbocking, reveló que Indiana Jones ha sido su héroe desde que era pequeño y que había "alcanzado el sueño de su infancia". "Encontrar una moneda fue increíble y luego solo tenía puñados de denarios de plata. Recuerdo tenerlos en la mano y pensar: 'Lo he hecho. He logrado mi sueño de la infancia. He encontrado un tesoro romano", expresó.

El tesoro, incluye 180 denarios (monedas romanas), que datan de alrededor del año 206 a. C., antes de que los romanos invadieran Gran Bretaña, hasta el reinado del emperador Claudio en el 47 d. C., cuando se cree que fueron enterrados; así como monedas de oro de la Edad del Hierro conocidas como 'staters', del reinado del rey celta Cunobelin, y fragmentos de cerámica. El conjunto ha sido valorado provisionalmente en 81.647 dólares, tal como precisó el sitio actualidad.rt.com.

Después de su descubrimiento, ocurrido en septiembre de 2019, las excavaciones se prolongaron durante tres meses.

Los objetos se encuentran actualmente en el Museo Británico, donde están siendo estudiados y evaluados por el Comité de Valoración del Tesoro. Según Eleanor Ghey, conservadora de monedas del museo, este es el mayor tesoro de metales preciosos descubierto en Gran Bretaña del reinado del emperador Claudio I (41-54 d.C.), al tiempo que destacó que se trata de un descubrimiento "inusual" ya que hay dos tipos de piezas.