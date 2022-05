Le pidieron una torta de Mickey Mouse pero terminó haciendo al "falso" Ratón

En su defensa, Maryuris Muños, la autora de la torta, explicó que “fue denigrante, todo el mundo comentando sin saber lo que pasó”

Por su parte, el creador de contenido en sus redes, manifestó: “hemos mandado a hacer este pastel muy bonito y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Qué pudín tan horrible”.

Los días posteriores no fueron nada fáciles para la mujer, quien contó que estuvo muy afectada por las burlas, también fue amenazada y ahora se capacita. El video afectó su negocio y también su vida.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momentito, pero ya había dejado todo”, agregó Muños.

“Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta”, remarcó.

Vale precisar que la pastelera aseguró que le devolvió el dinero al cliente y más tarde se percató de que el hombre había hecho pública la queja. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, manifestó.

Tras este mal episodio, la mujer utilizó sus redes sociales para mostrar una nueva versión de su pastel de Mickey Mouse. Y esta vez, su trabajo quedó más parecido al diseño original.