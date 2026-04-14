Todas estas prestaciones de ANSES reciben el bono de $70.000 en abril

El organismo previsional continúa otorgando un monto extra mensual para algunos de sus beneficiarios.

ANSES entrega un bono complementario a aquellos beneficiarios que lo necesiten.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para abril de 2026, destinado a beneficiarios de prestaciones previsionales y sociales de menores ingresos.

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Este refuerzo económico se suma al aumento del 2,9% por movilidad aplicado a todas las prestaciones, lo que implica un impacto directo en los haberes de millones de argentinos.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentaron un 2,9% durante abril, correspondiente al dato de la inflación de febrero que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Tras este aumento, los montos finales de cada prestación son los siguientes:

Jubilación mínima: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $371.255,44 ( $304.255,44 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva por discapacidad o vejez: $336.223,52 ( $266.223,52 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva para madres de 7 hijos: $450.319,31 ( $380.319,31 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.487.063,95 a $2.559.188,80

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el total es de $136.666 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($109.332,80), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $445.003, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $68.341 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $222.511.

Cuáles reciben el bono de $70.000 y monto final

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El bono de $70.000 se asigna de manera automática y sin necesidad de trámites adicionales a los beneficiarios cuyos ingresos no superen el haber mínimo. Los montos finales, incluyendo el refuerzo, quedan de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados con haber mínimo : $450.319,31 ($380.319,31 + $70.000).

Titulares de la PUAM : $374.255,44 ($304.255,44 + $70.000).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez : $336.223,52 ($266.223,52 + $70.000).

Madres de siete hijos con pensión no contributiva: $450.319,31

Para quienes perciben ingresos ligeramente superiores al mínimo, el bono se liquida de forma proporcional, ajustándose para que el ingreso total no supere un tope establecido. Quienes cobran más que la jubilación máxima ($2.559.188,80) no acceden al refuerzo.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

Calendario Feriados Freepik Freepik

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril

El depósito se realiza en la misma fecha que el haber previsional habitual, según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus liquidaciones a través de la app Mi ANSES o en el sitio web oficial, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad.

anses

Este esquema busca garantizar que el aumento y el bono lleguen a los sectores más vulnerables del sistema previsional, ofreciendo un alivio económico en un contexto de inflación sostenida. El refuerzo de $70.000 se mantiene como un complemento clave para quienes perciben los haberes más bajos, sin generar descuentos ni afectar futuras actualizaciones por movilidad