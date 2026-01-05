El 2026 llega con novedades para millones de beneficiarios del sistema previsional de ANSES. El organismo ya definió cómo se organizarán las acreditaciones del primer mes y quiénes accederán al refuerzo extra.
ANSES comenzará con los depósitos de enero 2026 y estas son las primeras personas en cobrar
El organismo nacional difundió como será el esquema de acreditaciones, con los refuerzos vigentes y el orden según la terminación de documento.
-
Cómo obtener un descuento de 10% en supermercados gracias a ANSES
-
Quiénes pueden acceder al pago de ANSES de $125.118 en enero 2026 y cuáles son los requisitos
Además del cronograma oficial, se confirmó una actualización en los valores para cada una de las prestaciones. El aumento previsto para el primer mes del 2026 es del 2,47%, porcentaje sacado de la inflación de dos meses atrás.
Aumentan las prestaciones de ANSES en enero
Quienes perciben la jubilación mínima acceden a un ingreso total de $419.299,32 al sumar el refuerzo extraordinario. En el caso de los haberes que no alcanzan ese valor, se les dará un complemento proporcional hasta llegar a ese monto.
Las otras prestaciones quedan así:
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46.
Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52.
Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32.
Asignación Universal por Hijo - $125.518.
Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705.
Asignación Familiar por Hijo - $62.765.
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361.
Quiénes perciben el bono de $70.000
El refuerzo de $70.000 se mantiene para quienes cobran jubilaciones y pensiones con los ingresos más bajos. Sólo se paga de manera completa a quienes reciben el haber mínimo.
Pero las personas que superan ese piso y no alcanzan el monto mínimo establecido, acceden a un complemento proporcional. El objetivo es que ningún ingreso quede por debajo de los $419.299,32 durante enero 2026.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
El calendario de enero se divide así:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por hijo
- DNI 0: 9 de enero
- DNI 1: 10 de enero
- DNI 2: 13 de enero
- DNI 3: 14 de enero
- DNI 4: 15 de enero
- DNI 5: 16 de enero
- DNI 6: 17 de enero
- DNI 7: 20 de enero
- DNI 8: 21 de enero
- DNI 9: 22 de enero
Prestación por desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 0: 12 de enero
- DNI terminado en 1: 13 de enero
- DNI terminado en 2: 14 de enero
- DNI terminado en 3: 15 de enero
- DNI terminado en 4: 16 de enero
- DNI terminado en 5: 19 de enero
- DNI terminado en 6: 20 de enero
- DNI terminado en 7: 21 de enero
- DNI terminado en 8: 22 de enero
- DNI terminado en 9: 23 de enero
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario