ANSES comenzará con los depósitos de enero 2026 y estas son las primeras personas en cobrar

El organismo nacional difundió como será el esquema de acreditaciones, con los refuerzos vigentes y el orden según la terminación de documento.

ANSES se prepara para los primeros pagos de enero 2026.

El 2026 llega con novedades para millones de beneficiarios del sistema previsional de ANSES. El organismo ya definió cómo se organizarán las acreditaciones del primer mes y quiénes accederán al refuerzo extra.

Además del cronograma oficial, se confirmó una actualización en los valores para cada una de las prestaciones. El aumento previsto para el primer mes del 2026 es del 2,47%, porcentaje sacado de la inflación de dos meses atrás.

ANSES.jpg Aumentan las prestaciones de ANSES en enero Quienes perciben la jubilación mínima acceden a un ingreso total de $419.299,32 al sumar el refuerzo extraordinario. En el caso de los haberes que no alcanzan ese valor, se les dará un complemento proporcional hasta llegar a ese monto.

Las otras prestaciones quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46 .

Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52 .

Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32 .

Asignación Universal por Hijo - $125.518 .

Asignación Universal por hijo con discapacidad - $408.705 .

Asignación Familiar por Hijo - $62.765 .

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad - $204.361. Quiénes perciben el bono de $70.000 El refuerzo de $70.000 se mantiene para quienes cobran jubilaciones y pensiones con los ingresos más bajos. Sólo se paga de manera completa a quienes reciben el haber mínimo.

Pero las personas que superan ese piso y no alcanzan el monto mínimo establecido, acceden a un complemento proporcional. El objetivo es que ningún ingreso quede por debajo de los $419.299,32 durante enero 2026. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El calendario de enero se divide así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por hijo DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero Prestación por desempleo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 12 de enero

DNI terminado en 1: 13 de enero

DNI terminado en 2: 14 de enero

DNI terminado en 3: 15 de enero

DNI terminado en 4: 16 de enero

DNI terminado en 5: 19 de enero

DNI terminado en 6: 20 de enero

DNI terminado en 7: 21 de enero

DNI terminado en 8: 22 de enero

DNI terminado en 9: 23 de enero

