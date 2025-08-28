La tormenta de Santa Rosa ya tiene fecha y llegaría con otra ciclogénesis

Todo indica que este año la tormenta de Santa Rosa será intensa y afectará a la zona central del país de la mano de un nuevo proceso de ciclogénesis.

Todo indica que este año, la tormenta de Santa Rosa hará honor a su intensidad.

A pesar de que la última semana de agosto tiene condiciones primaverales con cielos despejados que invitan a pensar que estamos cerca de los días cálidos, sobre el final del mes está previsto la llegada de la denominada tormenta de Santa Rosa , que según indica el pronóstico, llegará con otra ciclogénesis .

Habitualmente, e incluso más allá de la creencia popular que ubica la llegada de la tormenta cinco días antes del 30 de agosto o cinco después, el Servicio Meteorológico Nacional indica que no es posible asegurar que todos los años lloverá con intensidad para esa fecha. Sin embargo, este año todo hace pensar que Santa Rosa llegará de manera puntual el propio 30 de agosto. Más aún: el pronóstico indica que la tormenta será intensa.

Y una vez más, será un proceso de ciclogénesis el responsable de las lluvias, chaparrones y tormentas que se desarrollarán en la porción central del país.

Este año, la tormenta de Santa Rosa se pronostica para el propio 30 de agosto.

Cuando hablamos de ciclogénesis nos referimos a los fenómenos que los especialistas en el clima aseguran que ocurren muchas veces durante el año. En efecto, es el proceso responsable de sudestadas en CABA y en la Costa Atlántica. Es un término que se ha puesto de moda en el último tiempo.

Específicamente es una masa de aire húmedo y cálido que está junto a una masa de aire seco y frío. Cuando se encuentran, se genera un proceso de baja presión y el aire que rodea al sistema de baja presión empieza a girar en un patrón que intensifica el sistema de baja presión. De esa manera de forman nubes que generan las tormentas.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Después de la primavera de esta semana, agosto cerrará su ciclo con la tormenta de Santa Rosa. Mariano Fuchila

Este sábado Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y el sur del Litoral están expectantes porque, según el sitio Meteored, sufrirán las consecuencias de la ciclogénesis que se formará en el centro del país.

El mito en torno a la tormenta de Santa Rosa

La historia de la tormenta de Santa Rosa tiene una relación directa con la patrona de Perú y de América, que fue la primera mujer que la Iglesia Católica canonizó y quien impidió que un barco holandés desembarcara en su ciudad natal para invadirla.

Según el relato religioso, cuando Santa Rosa vio que estaban por llegar los invasores, se encerró en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Lima y comenzó a rezarle a la virgen para impedirlo. Antes de que pisaran tierra firme, se desencadenó una inmensa tormenta que logró frenar a las tropas invasoras.

Santa Rosa de Lima.png Arzobispado de Lima

Santa Rosa, en realidad, había sido bautizada como Isabel, pero su madre comenzó a llamarla Rosa por lo bella que era. Cuando se confirmó, el arzobispo de Lima le cambió su nombre por Rosa y desde ese momento se la conoció de esa manera. Desde muy chica se unió a la Orden del Santo Domingo para entregar su vida plenamente a Dios.

Finalmente, falleció en el año 1617 tras enfrentarse a una enfermedad muy dura. Apenas tenía 31 años y 50 después la iglesia la coronó como Santa.