El Niño golpea al mundo con incendios, sequías e inundaciones: advierten que podría intensificarse

El fenómeno provoca emergencias en Asia y América Latina. La ONU alerta por sus consecuencias económicas y la OMM prevé que alcance su pico en diciembre.

El fenómeno El Niño provoca incendios, sequías y alteraciones en las precipitaciones de distintas regiones del planeta.

El fenómeno climático El Niño continúa provocando consecuencias en distintas regiones del mundo , con incendios forestales en Indonesia y Brasil, temperaturas extremas en Asia y crecientes amenazas para la seguridad alimentaria. Mientras varios países adoptan medidas de emergencia, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que podría intensificarse hasta alcanzar su punto máximo en diciembre .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las alteraciones climáticas están afectando tanto a la población como a las actividades económicas. Escuelas cerradas, problemas respiratorios, riesgos de cortes eléctricos y dificultades en la producción de alimentos forman parte del escenario que enfrentan diferentes países, en medio de temperaturas oceánicas récord y cambios en los patrones de precipitaciones.

En Indonesia, los incendios forestales afectan desde hace meses a bosques y plantaciones de las islas de Borneo y Sumatra . Las llamas, favorecidas por las condiciones secas, generan una espesa nube de humo que se extiende hacia otros países del sudeste asiático.

La contaminación obligó a Malasia a suspender las clases en distintas regiones , incluida Kuala Lumpur, mientras que Singapur redujo los costos de atención médica para pacientes con enfermedades respiratorias vinculadas al humo. Además, decenas de miles de personas resultaron afectadas y organizaciones ambientalistas trabajan para rescatar animales.

En Brasil, la ciudad de Manaus suspendió las clases en escuelas públicas debido al deterioro de la calidad del aire. El estado de Amazonas registró 3.726 incendios durante septiembre, una cifra que cuadruplica los episodios contabilizados en el mismo mes de 2025.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en la ciudad de Padang, en la provincia indonesia de Sumatra Occidental.

Temperaturas extremas y riesgo de cortes eléctricos en Asia

Las autoridades de Birmania advirtieron sobre posibles interrupciones del suministro eléctrico ante una ola de calor inusual que incrementó el consumo de energía. Los servicios meteorológicos también alertaron por "precipitaciones y tormentas anómalas, sequías por calor extremo y escasez de agua potable".

En Filipinas, la ministra de Energía, Sharon Garin, informó que el Gobierno se prepara para un aumento de la demanda eléctrica y una eventual reducción de la generación hidroeléctrica, como consecuencia de las condiciones más cálidas y secas.

El FMI advierte por el impacto en la seguridad alimentaria

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó su preocupación por las consecuencias del fenómeno sobre la producción y el abastecimiento de alimentos.

"Estamos muy preocupados por El Niño, nos inquieta la seguridad alimentaria", declaró a AFP. Además, aseguró: "Nos estamos preparando para apoyar a los países vulnerables si la situación llegara a golpearlos con fuerza".

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, expresó su preocupación por el impacto de El Niño en la seguridad alimentaria mundial.

Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que la combinación de El Niño, los elevados costos de endeudamiento y el encarecimiento de la energía podría empujar nuevamente a la pobreza a decenas o incluso cientos de millones de personas.

En El Salvador, el Congreso aprobó un plan de emergencia nacional de seis meses ante el riesgo de sequía. Según la Asociación de Ganaderos, la falta de lluvias afecta al 60% del sector bovino y encarece la alimentación de los animales.

Cuándo alcanzará El Niño su máxima intensidad

La OMM anticipó que El Niño continuará fortaleciéndose hasta diciembre, cuando alcanzaría su mayor intensidad. "Podría traer temperaturas encima del promedio a gran parte del globo y cambiar los patrones lluviosos, aumentando el riesgo de sequías e inundaciones en diferentes regiones", señaló el organismo.

Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, la temperatura superficial del Pacífico alcanzó un récord de 29,7 °C en septiembre. La agencia meteorológica japonesa también calificó al episodio como el de mayor intensidad de sus registros.

Aunque algunos especialistas utilizan la expresión "súper El Niño", la denominación científica más habitual es "muy fuerte". Los expertos advierten que el calentamiento global dificulta las comparaciones históricas, ya que los océanos parten de temperaturas cada vez más elevadas.