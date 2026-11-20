Distintos países probaron semanas laborales de cuatro días sin reducir los salarios y registraron mejoras en productividad y bienestar. Brasil se sumó al debate, mientras Argentina avanzó con otra reforma.

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral volvió a ganar protagonismo a nivel internacional . Mientras distintos países impulsaron experiencias para disminuir la cantidad de horas de trabajo sin afectar los salarios, los resultados de las pruebas realizadas en Europa, Asia y América mostraron mejoras en el bienestar de los empleados, una mayor retención de personal y, en numerosos casos, niveles de productividad estables o superiores.

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El debate adquirió una nueva dimensión después de la pandemia, cuando empresas y gobiernos comenzaron a revisar los esquemas tradicionales de cinco días laborales y jornadas de ocho horas . La incorporación de nuevas tecnologías y el avance de la inteligencia artificial también abrieron interrogantes sobre la posibilidad de producir lo mismo, o incluso más, en menos tiempo.

Entre los antecedentes más destacados aparecen Islandia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Japón , donde se implementaron modelos diferentes de organización del trabajo. Aunque no todas las experiencias implicaron una reducción efectiva de horas, sus resultados permitieron analizar el impacto de contar con más tiempo de descanso.

En paralelo, Brasil avanzó con una reforma para reemplazar el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, mientras que en Argentina la discusión quedó atravesada por los cambios introducidos en la legislación laboral durante 2026.

Islandia se convirtió en uno de los principales antecedentes internacionales de reducción del tiempo de trabajo después de desarrollar, entre 2015 y 2019 , una prueba impulsada por el Gobierno y el Ayuntamiento de Reikiavik.

El programa involucró a más de 2.500 trabajadores, equivalentes a más del 1% de la población activa del país, y abarcó oficinas públicas, hospitales, establecimientos de cuidado infantil y dependencias de servicios sociales.

Durante el ensayo, la jornada semanal pasó de 40 horas a 35 o 36 horas, sin modificaciones en los salarios. Las evaluaciones posteriores indicaron que la productividad y la calidad de los servicios se mantuvieron estables o mejoraron en la mayoría de los establecimientos participantes.

Al mismo tiempo, los trabajadores reportaron una disminución del estrés laboral, el agotamiento y los problemas de salud asociados con el empleo.

Los resultados impulsaron nuevas negociaciones colectivas y permitieron que más del 86% de la fuerza laboral islandesa accediera a jornadas reducidas o adquiriera el derecho a solicitarlas.

En Reino Unido el 92% de las empresas decidió mantener la semana de cuatro días

Una de las experiencias más importantes del sector privado ocurrió en Reino Unido durante 2022, cuando 61 empresas y aproximadamente 2.900 trabajadores participaron de una prueba de seis meses.

El programa fue coordinado por 4 Day Week Global, junto con investigadores de la Universidad de Cambridge y Boston College.

Las compañías adoptaron el modelo 100-80-100, que consiste en mantener el 100% del salario, trabajar el 80% del tiempo habitual y sostener el 100% de la productividad.

Los resultados mostraron mejoras en distintos indicadores laborales y empresariales:

92% de las empresas decidió continuar con la semana laboral de cuatro días después del ensayo.

65% menos de bajas por enfermedad y una reducción del 57% en las renuncias frente al período equivalente anterior.

71% de los trabajadores manifestó menores niveles de agotamiento físico y mental.

54% de los participantes señaló una mejora en el equilibrio entre su vida laboral y familiar.

La facturación empresarial aumentó un 1,4% durante la prueba y registró un crecimiento del 35% frente a períodos comparables de años anteriores.

Los resultados reforzaron el interés por un esquema que busca mejorar la eficiencia mediante una reorganización de tareas, reuniones y procesos internos, sin extender la carga de trabajo diaria.

Qué arrojó el caso de Alemania

Alemania también desarrolló una experiencia de reducción de jornada con la participación de 45 empresas y alrededor de 900 empleados.

El ensayo permitió evaluar esquemas de trabajo de cuatro días, con mantenimiento de los salarios y reorganización de las actividades para preservar los niveles de rendimiento.

Las empresas participantes implementaron cambios como la eliminación de reuniones innecesarias, una mejor distribución de responsabilidades y la incorporación de herramientas tecnológicas.

Los resultados reflejaron una recepción favorable entre los trabajadores: tres de cada cuatro participantes no quisieron regresar al esquema tradicional, mientras que el 82% manifestó su preferencia por la nueva modalidad.

También se registraron menores niveles de estrés y un incremento promedio de 38 minutos de sueño semanal.

La experiencia alemana puso de manifiesto que la reducción de la jornada requiere modificaciones en la organización del trabajo y no solamente una disminución de las horas de presencia en la empresa.

Bélgica: cuatro días laborales, pero con jornadas de hasta diez horas

El caso de Bélgica presenta una diferencia importante respecto de las experiencias de Islandia y Reino Unido. En noviembre de 2022, el país aprobó una reforma que permitió a trabajadores del sector privado concentrar sus horas semanales en cuatro días, sin modificar necesariamente la cantidad total de tiempo trabajado.

De esta manera, los empleados pueden distribuir sus 38 o 40 horas semanales en jornadas más extensas, que pueden alcanzar las 10 horas diarias, y disponer de un día adicional de descanso.

El modelo registró una adopción moderada, especialmente entre trabajadores jóvenes y empleados administrativos interesados en contar con más tiempo para actividades personales, familiares o de capacitación.

Sin embargo, las evaluaciones también señalaron posibles dificultades asociadas con la fatiga provocada por jornadas prolongadas.

Por ese motivo, los especialistas distinguen entre la semana laboral comprimida, que mantiene la cantidad total de horas, y la reducción efectiva de la jornada, que disminuye el tiempo trabajado sin afectar las remuneraciones.

Japón, Polonia y otros países que avanzaron con nuevas experiencias

En Japón, la discusión sobre la organización del trabajo también impulsó distintas iniciativas. Una de las experiencias más conocidas fue la de Microsoft Japón, que en 2019 ensayó una semana laboral de cuatro días y reportó un incremento cercano al 40% en la productividad.

Posteriormente, Tokio implementó en 2025 la posibilidad de acceder a una semana laboral de cuatro días para empleados públicos, con el objetivo de facilitar la conciliación entre las responsabilidades familiares y profesionales.

En Polonia, el Gobierno puso en marcha en enero de 2026 un programa piloto que involucró a 90 empresas y más de 5.000 trabajadores, destinado a evaluar nuevas modalidades de reducción del tiempo laboral.

Por su parte, Filipinas avanzó en marzo de 2026 con un decreto presidencial para implementar una semana laboral comprimida en el sector público nacional.

Los Países Bajos constituyen otro antecedente relevante, aunque con características propias: el promedio de horas trabajadas ronda las 32 semanales, en un mercado laboral con una elevada participación del empleo a tiempo parcial.

Estas experiencias muestran que los países adoptaron caminos diferentes, desde la reducción efectiva de horas hasta la flexibilización de su distribución semanal.

Brasil eliminó la escala 6×1 y avanzó hacia una jornada de 40 horas

En América Latina, uno de los cambios más recientes fue anunciado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien firmó el decreto que reglamenta la eliminación del sistema laboral 6×1, caracterizado por seis días de trabajo y uno de descanso.

La nueva normativa establece una transición hacia el esquema 5×2, con cinco días laborales y dos jornadas de descanso semanal remunerado.

La medida reglamenta la reforma aprobada por el Congreso brasileño mediante la Enmienda Constitucional 141 y contempla un período de implementación gradual de 14 meses.

La primera etapa comenzará el 16 de diciembre de 2026, cuando la jornada máxima semanal se reducirá de 44 a 42 horas. Posteriormente, el límite pasará a 40 horas semanales, con lo que se completará la segunda fase de la reforma.

La modificación representa un cambio estructural en la organización del trabajo brasileño respecto del régimen establecido por la Constitución de 1988.

El país también desarrolló experiencias piloto con modelos de cuatro días y 36 horas semanales, sin reducción salarial, para evaluar alternativas de organización laboral.

Varios países en el mundo ya redujeron su jornada labora. Archivo

Chile y México: cómo avanza la reducción de la jornada en América Latina

Otros países latinoamericanos también incorporaron modificaciones destinadas a disminuir el tiempo de trabajo. En Chile, la denominada Ley de las 40 Horas estableció una reducción progresiva de la jornada laboral, cuya implementación finalizará en 2028.

La normativa contempla la posibilidad de distribuir las horas en un esquema 4×3, con cuatro días de trabajo y tres de descanso, bajo las condiciones previstas por la legislación.

En México, el debate sobre la reducción de la jornada semanal también impulsó reformas y propuestas para alcanzar las 40 horas, mientras distintas empresas analizaron modalidades de organización más flexibles.

Estas iniciativas reflejan un interés regional por revisar los esquemas tradicionales, aunque las características de cada reforma varían según la legislación y las condiciones del mercado laboral.

Argentina y el contraste con la reforma laboral de Javier Milei

Mientras diferentes países exploraron alternativas para reducir la jornada semanal, Argentina avanzó durante 2026 con una reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada en febrero introdujo modificaciones en la organización del tiempo de trabajo, entre ellas la posibilidad de establecer jornadas de hasta 12 horas diarias dentro de los límites y mecanismos de compensación previstos.

También incorporó el sistema de banco de horas, que permite compensar períodos de mayor actividad con descansos posteriores, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Este mecanismo abrió un debate sobre el tratamiento de las horas extraordinarias y las diferencias entre compensarlas mediante descansos o abonarlas con los recargos establecidos en la legislación laboral.

La reforma incluyó, además, modificaciones vinculadas con las indemnizaciones y otros aspectos de las relaciones laborales. Sus defensores sostienen que los cambios buscan otorgar mayor flexibilidad a las empresas y facilitar la adaptación de las jornadas a las necesidades productivas.

En cambio, sus críticos cuestionan la posibilidad de extender los períodos diarios de trabajo y plantean que la modernización laboral debería priorizar la reducción del tiempo trabajado mediante mejoras en la productividad.

Por qué trabajar menos horas puede mejorar la productividad

Uno de los principales argumentos a favor de la semana laboral reducida es que la productividad no depende exclusivamente de la cantidad de horas trabajadas.

Los ensayos internacionales mostraron que reorganizar tareas, reducir reuniones y aprovechar mejor las herramientas tecnológicas puede permitir que determinadas empresas mantengan su producción con jornadas más cortas.

La plataforma de gestión de redes sociales Buffer, por ejemplo, reportó en su experiencia con semanas laborales reducidas un incremento del 22% en la productividad, un aumento del 88% en las postulaciones laborales y una disminución del 66% en el ausentismo.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también abordó los efectos de la reducción de la jornada laboral en América Latina, con especial atención a sus consecuencias sobre la salud, el bienestar y la organización productiva.

Entre los beneficios potenciales aparecen la disminución del agotamiento, una mayor disponibilidad de tiempo para las tareas de cuidado y una mejora en el equilibrio entre el empleo y la vida personal.

Para las empresas, una menor rotación de trabajadores puede traducirse en una reducción de los costos asociados con la contratación y capacitación de nuevo personal.

No obstante, los resultados de las pruebas piloto no garantizan que el mismo esquema produzca idénticos efectos en todos los sectores. Las actividades industriales, comerciales, sanitarias y de servicios presentan necesidades diferentes que deben contemplarse al modificar las jornadas.