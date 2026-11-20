Un informe elaborado por la Universidad Astral mostró que el contacto con las pantallas comienza cada vez más temprano. El dispositivo aparece como una forma de entretenimiento para ocupar los momentos de espera, los viajes o los ratos en los que los adultos están ocupados.

En la Argentina, el 37% de los niños de 4 años ya utiliza un teléfono móvil , propio o prestado. Antes de aprender a leer o de poder atarse los cordones, muchos chicos ya saben desbloquear un celular, buscar videos y cambiar de aplicación. La proporción crece con la edad y alcanza al 87% entre quienes tienen 12 años , según un nuevo informe que analiza el vínculo de niñas, niños y adolescentes con la tecnología y sus posibles consecuencias.

El relevamiento, titulado Conectados y en riesgo , fue elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral , en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora este 20 de noviembre. El trabajo, realizado por Bein junto con las investigadoras María Sol González y María del Rosario Romero Victorica, reúne estadísticas de organismos nacionales e internacionales y cálculos propios para estudiar los hábitos digitales de los menores, los riesgos a los que están expuestos y su relación con la salud mental.

Uno de los aspectos centrales del estudio es que el porcentaje de niños de 4 años que utiliza celulares no implica que todos tengan un dispositivo propio. La medición contempla también los teléfonos prestados o compartidos, una distinción que permite observar que el contacto con las pantallas puede comenzar mucho antes de que las familias decidan entregarles su primer equipo.

Para reconstruir los patrones de uso, las investigadoras procesaron información de 2024 del módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-MAUTIC). La base comprende a 9.554 chicos de entre 4 y 17 años que viven en 31 aglomerados urbanos. A partir de esos datos, pudieron desagregar el uso de internet y celulares por edad simple , un nivel de detalle que no suele estar disponible en los resultados publicados por el Indec.

El salto más pronunciado aparece entre los 11 y los 12 años : en ese tramo, el uso de celulares aumenta 11 puntos porcentuales, algo que coincide con el ingreso a la escuela secundaria, una etapa en la que se amplían la autonomía, los vínculos con pares y las necesidades de conexión.

La tendencia también se refleja en el acceso a dispositivos propios. Según la encuesta Kids Online Argentina 2025, de Unicef y Unesco, el 95% de los chicos de entre 9 y 17 años tiene un celular propio con conexión a internet. La edad promedio para recibir el primer teléfono es de 9,6 años.

A esto se suma otro dato: el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, pese a que varias plataformas establecen esa edad como requisito mínimo para registrarse.

La brecha digital: conexión a internet, pero sin computadora para estudiar

El celular es el dispositivo más extendido entre chicos y adolescentes, pero el acceso a la conectividad no garantiza las mismas oportunidades para aprender. El informe advierte que el 39% de los menores no tiene una computadora en su hogar para realizar actividades educativas. En los sectores de nivel socioeconómico bajo, la proporción llega al 69%.

Archivo. El estudio también puso el foco sobre la brecha digital con otros dispositivos. Pexels

La diferencia no es menor: aunque permite conectarse, el teléfono no reemplaza todas las funciones de una computadora a la hora de leer, escribir, investigar o preparar trabajos escolares. Por eso, las autoras plantean que la desigualdad digital ya no puede medirse únicamente por la posibilidad de acceder a internet, sino también por los dispositivos disponibles y las herramientas que tienen los chicos para aprovechar esa conexión.

El trabajo también señala que el análisis del vínculo con la tecnología no debería limitarse a contabilizar las horas frente a una pantalla. En la Argentina no existe una medición nacional y comparable sobre el tiempo que los menores pasan utilizando el celular. Sin embargo, sí hay información sobre las dificultades que los propios adolescentes asocian con su actividad digital.

Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 51% afirmó haber experimentado al menos una consecuencia negativa durante el último año. El 30% dijo que su rendimiento escolar empeoró; el 24% intentó reducir el uso del celular, internet o los videojuegos sin conseguirlo; el 20% reconoció que dejó de comer o dormir por ese motivo, y el 13% mencionó conflictos con familiares o amigos. El informe aclara que se trata de experiencias declaradas por los propios adolescentes y no de diagnósticos clínicos.

Los contenidos dañinos a los que están expuestos los adolescentes

Otro de los focos de preocupación del relevamiento es el tipo de publicaciones que circulan en las plataformas digitales y a las que acceden los menores. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 67% dijo haber visto contenidos sobre cómo adelgazar o modificar el cuerpo, mientras que el 64% estuvo expuesto a publicaciones que prometían ganar dinero fácilmente.

Más de la mitad también encontró mensajes discriminatorios, imágenes violentas o contenidos relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

Los datos adquieren mayor sensibilidad cuando se observan las publicaciones vinculadas con las autolesiones y el suicidio. El 31% de los adolescentes declaró haber visto contenidos que mostraban formas de lastimarse y el 27% encontró publicaciones de personas que hablaban sobre maneras de quitarse la vida.

Las investigadoras advierten que la exposición a este tipo de material no permite establecer, por sí sola, que haya provocado un daño psicológico. También identificaron diferencias según el género: las adolescentes mujeres registraron una mayor exposición a publicaciones sobre delgadez, autolesiones y suicidio, mientras que entre los varones fueron más frecuentes los contenidos sexuales.

Ciberacoso y salud mental: qué muestran los datos

Para analizar la relación entre los riesgos digitales y la salud mental, el informe recurre, entre otras fuentes, a la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, la última medición nacional que permite cruzar información sobre acoso, vínculos familiares y conductas suicidas.

De acuerdo con ese relevamiento, el 21,8% de los adolescentes de entre 13 y 17 años había sufrido ciberacoso durante el año anterior. Entre quienes atravesaron esa situación, el 38,2% manifestó haber pensado seriamente en suicidarse y el 26,7% declaró haberlo intentado.

En cambio, entre los jóvenes que no reportaron episodios de ciberacoso, esos porcentajes fueron del 16,8% y el 11,7%, respectivamente.

El estudio aclara que estas cifras muestran una asociación estadística, pero no demuestran que el acoso digital sea por sí solo la causa de una conducta suicida. También advierte que otros factores, como la soledad, el hostigamiento presencial y el consumo de alcohol o marihuana, pueden acumularse y aumentar la vulnerabilidad.

En ese escenario, el acompañamiento familiar aparece como una variable relevante. Entre los adolescentes que sufrieron ciberacoso y sentían que sus padres comprendían sus problemas, el 24,9% había pensado seriamente en suicidarse. La proporción ascendía al 44,7% entre quienes no percibían esa comprensión.

El dato refuerza uno de los planteos centrales del informe: los riesgos asociados al entorno digital no pueden analizarse de manera aislada, sino en relación con el contexto social, los vínculos personales y la contención que reciben niñas, niños y adolescentes.

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, se debe comunicar telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.