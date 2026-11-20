SpaceX rechazó acusaciones de haber dejado residuos espaciales en las playas de México: "No se puede confirmar" + Agregar ámbito en









Se trata de restos encontrados en la Playa Bagdad, en el estado norteño de Tamaulipas. La Procuraduría de Ambiente mexicana responsabilizó a la firma mientras ambos mantiene contacto para resolver el hallazgo.

Se trata de restos encontrados en la Playa Bagdad, en el estado norteño de Tamaulipas. @Profepa_Mx

Las autoridades de México informaron sobre la llegada de residuos espaciales a sus costas, a la altura del estado de Tamaulipas, y señaló a la compañía SpaceX como posible responsable. Al respecto, la firma de Elon Musk expresó sus dudas sobre ser propietaria de los restos de cohete hallados, mientras ambas mantiene contacto para resolver el misterio.

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La empresa compartió su parecer en un mensaje en su cuenta de X, donde detalló que socios suyos les informaron sobre restos encontrados en una playa y que "no se puede confirmar que procedan de las operaciones de SpaceX".

Dicho esto, la firma aclaró que mantiene contacto con el gobierno de México a la espera de "enviar apoyo si las autoridades nos indican que realmente se necesita".

SpaceX duda que los desechos hallados en costas mexicanas sean suyos El mensaje de SpaceX se dio este jueves tras replicar un posteo del martes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), que indicó la presencia de funcionarios en Playa Bagdad, en el estado norteño de Tamaulipas, al advertir la llegada de residuos a aguas mexicanas. Al respecto, el ente expresó que pediría a la empresa “que se haga responsable” de los desechos.

La información sobre los supuestos desechos espaciales en aguas mexicanas surgió luego de la explosión que sufrió el pasado viernes el propulsor de primera etapa de la nave Starship que entró en órbita en su prueba más audaz hasta ahora. SpaceX logró el sábado recuperar con éxito la parte superior de su enorme cohete por primera vez, tras un vuelo de 22 horas y media.

On Starship’s 15th flight last week, the Super Heavy booster correctly performed a safe abort when returning for a catch and ended its mission with a splashdown in the water off the coast of Starbase. Following splashdown, SpaceX recovery teams were immediately onsite to safe the… https://t.co/ERtoYN9tcU — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2026 Asimismo, la empresa espacial informó que las pruebas independientes realizadas a los materiales dentro de Starship y el propulsor Super Heavy confirman que “no representan riesgos químicos, biológicos o toxicológicos”. En ese sentido, destacó que su nave está diseñada para ser "totalmente reutilizable".



"Las misiones futuras prevén devolver todo el hardware al sitio de lanzamiento para atraparlo y reutilizarlo. SpaceX es la única entidad, ya sea una empresa o un país, que ha demostrado que esta capacidad es posible hoy en día", concluyeron. SpaceX logró atrapar una nave espacial en pleno aterrizaje y marcó un hito en la industria: ¿por qué es importante? SpaceX consiguió una de las maniobras más complejas de su programa de desarrollo espacial: recuperar por primera vez la etapa superior de su megacohete Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento. El vehículo volvió a las instalaciones de Starbase, en Texas, después de completar una misión orbital de más de 22 horas. El operativo se desarrolló el sábado 14 de noviembre, durante el decimoquinto vuelo de prueba del sistema. La nave consiguió atravesar la atmósfera terrestre y regresar al mismo complejo desde el que había despegado el día anterior. En los últimos segundos del descenso, dos enormes estructuras mecánicas la sujetaron y estabilizaron. El lanzamiento se dió el viernes 13 de noviembre desde Starbase, en el sur de Texas. El sistema Starship, considerado el cohete más grande y potente desarrollado hasta ahora, tiene una altura de 124 metros cuando está completamente ensamblado. Está compuesto por dos partes: el propulsor Super Heavy, encargado de impulsarlo durante el despegue, y la nave Starship, que sigue el recorrido hasta el espacio.

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