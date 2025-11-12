Osvaldo Jaldo dio de baja a los policías que usaban a presos como albañiles en Tucumán

Los agentes sacaban a detenidos de una comisaría para hacer trabajos en la casa de verano de un comisario. El hecho generó un escándalo en la provincia.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , dispuso este miércoles la baja inmediata de dos policías que fueron sorprendidos usando a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de veraneo. El hecho causó un escándalo en la provincia, que sacudió a los cimientos de la fuerza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Jaldo se reunió este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno con la Plana Mayor de la Policía para evaluar sobre el operativo de El Cadillal donde fueron detenidos dos agentes y dos presos que debían estar alojados en una comisaría . El mandatario dispuso su inmediata baja y pidió informes detallados sobre todas las regionales policiales.

En el encuentro participaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa ; el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta ; el subjefe, Roque Rodolfo Yñigo y el director del Servicio Penitenciario, Antonio Quinteros.

El ministro de Seguridad, Agüero Gamboa, confirmó que dos efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad tras ser detenidos junto a dos hombres que cumplían condena y que debían estar alojados en la Comisaría de Chuscha. El hecho se descubrió en una vivienda de El Cadillal, a partir de una denuncia anónima que derivó en una investigación reservada del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.

El ministro precisó que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, los dos efectivos fueron dados de baja de inmediato, al igual que el jefe y segundo jefe de la Unidad Regional Norte. “Este es un hecho de extrema gravedad, por eso el gobernador actuó con rapidez y determinación”, señaló.

Agüero Gamboa explicó que Jaldo pidió a toda la Plana Mayor policial un informe detallado de cada regional y de las unidades especiales, el cual deberá ser elevado al Ejecutivo en las próximas horas.

Mientras tanto, el comisario Soria asumió interinamente al frente de la Unidad Regional Norte, en reemplazo del comisario Beltrán.

Jaldo El gobernador Osvaldo Jaldo dio de baja a los policías que utilizaban a presos como albañiles.

“Los sumarios administrativos siguen su curso y van a ponerse a disposición de la Justicia. Hasta ahora, estamos hablando de 10 u 11 sumarios en trámite”, añadió Agüero Gamboa.

Consultado sobre los dos detenidos que cumplían condena y fueron hallados fuera de la comisaría, el ministro aseguró que fueron trasladados al penal Benjamín Páez, donde continuarán cumpliendo sus sentencias.

“La provincia va a hacer todo lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley. Como dice nuestro gobernador: todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, con firmeza y dureza para quien cometa un delito, sea quien sea”, enfatizó.

Por su parte, el jefe de Policía, Girvau Olleta, manifestó su “mucha bronca” y calificó el hecho como “una actitud de sinvergüenza”, luego de que se descubriera a dos policías junto a condenados fuera de su lugar de detención.

Girvau anunció una revisión integral en todos los niveles de la institución y confirmó que ya hay tres sumarios en curso, bajo la supervisión del subjefe y Asuntos Internos. “Vamos a poner todo a disposición de la Justicia y los cambios llegarán hasta donde tengan que llegar”, advirtió.

Los reclusos fueron trasladados al penal Benjamín Páez, mientras la Fiscalía y la Dirección de Ejecución Penal continúan con las investigaciones.

“El gobernador confió en esta policía, pero estos hechos manchan todo lo logrado. No habrá tolerancia: impunidad cero”, afirmó Girvau, quien remarcó que la fuerza seguirá trabajando “con firmeza, sin mirar a quién”.

El caso

A partir de datos aportados a través de llamadas anónimas, seguida de una investigación reservada, la Policía detuvo a cuatro personas en El Cadillal que resultaron ser dos hombres que cumplían una condena y debían estar alojados en la Comisaría Chuscha y otros dos efectivos policiales. En el lugar se encuentra el ministro Eugenio Agüero Gamboa junto al jefe y subjefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau y comisario general Roque Yñigo.

Tucumán policía El operativo en El Cadillal.

Esta investigación está enmarcada en un trabajo de depuración interna de la fuerza provincial, dirigida por el jefe y subjefe, y en estos momentos se están realizando todas las medidas policiales administrativas correspondientes.

En este marco, cabe resaltar que el gobernador Osvaldo Jaldo ya dio de baja a estos empleados policiales, que ya pasaron a disponibilidad.