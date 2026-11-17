La pantalla incorpora un dato acumulado y permite detectar diferencias que conviene revisar antes de iniciar una gestión jubilatoria.

Revisar los aportes jubilatorios es una de las tareas que conviene realizar con anticipación, especialmente para quienes están cerca de cumplir la edad requerida para iniciar la jubilación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una herramienta digital que permite conocer los períodos laborales registrados y verificar qué información tiene el organismo sobre la trayectoria de cada trabajador.

La consulta se realiza desde Mi ANSES , mediante el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entre las novedades incorporadas al sistema aparece la posibilidad de visualizar la cantidad de años registrados , un dato que permite tener una primera referencia sobre la situación previsional y detectar posibles diferencias con los períodos efectivamente trabajados.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de ANSES y seleccionar el acceso a Mi ANSES. Para entrar, es necesario contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social , que funciona como contraseña personal para operar dentro de la plataforma.

Una vez iniciada la sesión, hay que dirigirse al apartado Trabajo y elegir la opción "Consultar Historia Laboral". Allí se encuentra el detalle de los períodos registrados por el organismo, con información sobre empleadores y declaraciones juradas correspondientes a las relaciones laborales.

La consulta también contempla los aportes realizados como trabajador autónomo o monotributista , además de información de determinadas cajas previsionales provinciales que fueron transferidas al sistema nacional.

La herramienta es gratuita y se encuentra disponible para cualquier persona interesada en conocer su situación. No hace falta estar cerca de la edad jubilatoria para ingresar: revisar los registros mientras todavía se está en actividad permite detectar errores con tiempo y guardar los comprobantes necesarios.

Qué significa la nueva información que muestra el sistema previsional

La actualización de la consulta incorpora un dato que permite identificar cuántos años de aportes tiene registrados ANSES. Esto ayuda a los trabajadores a tener una referencia más clara sobre su situación y a calcular cuánto les falta para reunir los requisitos de una jubilación ordinaria, cuando corresponda.

En términos generales, el régimen previsional establece como requisitos 60 años de edad para las mujeres y 65 para los varones, junto con 30 años de aportes. Existen particularidades según la actividad, los regímenes diferenciales y otras circunstancias contempladas por la normativa.

La documentación de cada empleo puede resultar fundamental al momento de acreditar la trayectoria laboral.

La cifra que aparece en Mi ANSES, sin embargo, debe interpretarse con cuidado. Los años registrados no necesariamente representan toda la vida laboral de una persona, sino los períodos que figuran en las bases de datos del organismo.

Puede ocurrir que alguien haya trabajado durante décadas y encuentre diferencias entre sus recuerdos, sus recibos de sueldo y la información disponible en la plataforma. Esto puede suceder por relaciones laborales antiguas, declaraciones patronales que no se incorporaron correctamente o documentación que nunca llegó a los registros previsionales.

También hay una distinción entre los aportes de empleados en relación de dependencia y los de trabajadores independientes. En el caso de monotributistas y autónomos, parte de la información debe verificarse mediante los registros de ARCA (ex AFIP), especialmente cuando se trata de períodos anteriores.

Trabajos que no figuran: qué documentación presentar para reclamar los aportes faltantes

Cuando un empleo no aparece en la historia laboral, el trabajador puede solicitar que ANSES reconozca esos servicios. Para avanzar, es fundamental reunir pruebas que permitan demostrar que la relación laboral existió y durante qué período se desarrolló. Entre los documentos más útiles se encuentran: