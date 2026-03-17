Temporal con ráfagas de hasta 80 km/h dejó destrozos, árboles caídos y más de 40.000 usuarios sin luz

La tormenta que atravesó el AMBA provocó daños en estructuras, caída de postes y cortes de electricidad en miles de hogares. Cómo seguirá el clima el resto de la semana.

La tormenta avanzó desde el oeste con lluvias intensas y ráfagas de viento que alcanzaron los 80 km/h.

El fuerte temporal que se desató este martes al mediodía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó destrozos en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano, con árboles arrancados de raíz, estructuras dañadas y más de 40.000 usuarios afectados por cortes de electricidad.

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La tormenta avanzó desde el oeste con lluvias intensas y ráfagas de viento que alcanzaron los 80 km/h , según registros meteorológicos. En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y el frente de tormenta atravesó la región generando numerosos incidentes.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Moreno , donde se desplomó el paredón exterior del supermercado mayorista Vital , dejando ladrillos y escombros esparcidos sobre el suelo.

Las ráfagas provocaron la caída de árboles en distintos puntos del AMBA. Parque Lezama fue una de las zonas más afectadas , donde varios ejemplares se desplomaron cerca del sector de juegos. Personal de la Ciudad desplegó un operativo para remover ramas y troncos.

17 MAR | Así ingresaban las tormentas a la Ciudad de Buenos Aires con ráfagas de hasta 80 km/h Luego del pasaje del frente, la temp, que al mediodía estaba en 28.4 °C, con una sensación térmica de 31.3 °C, bajó a 20 °C Además, el viento rotó del noreste al sudoeste. https://t.co/jMpn5cPvjX

También se registraron incidentes en Villa Lugano , donde ramas y árboles cayeron en la plaza Nicolás Granada.

En esa misma zona, el temporal causó destrozos en el Lugano Tenis Club, donde el viento voló el techo de lona de la pileta, arrastró los andariveles y dañó parte del tinglado de una cancha de fútbol, además de provocar la rotura de vidrios.

Según relató una empleada del club, el temporal golpeó el lugar minutos antes de que ingresara un grupo de chicos a la pileta. “Se escuchó un estruendo y después vimos que el natatorio se había quedado sin techo”, contó.

Durante la tormenta también se registró una situación de riesgo en Puerto Madero, donde un limpiador de vidrios que trabajaba en altura quedó enredado con las sogas del equipo de trabajo y debió ser rescatado.

puerto madero temporal

Además, en distintos puntos del AMBA se reportaron postes de luz caídos y vehículos dañados por ramas o estructuras desprendidas.

Cortes de luz en el AMBA

El temporal también provocó interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a más de 40.000 usuarios.

El pico se registró cerca de las 14.10, cuando 28.678 clientes de Edesur y 16.247 de Edenor se encontraban sin servicio. Horas más tarde, el número de hogares afectados seguía por encima de los 30.000.

Cómo seguirá el tiempo

Tras el paso del frente de tormenta, la temperatura experimentó una caída abrupta de más de ocho grados en apenas una hora. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 13 la temperatura en la Ciudad era de 28,1°C, mientras que a las 14 el termómetro marcaba 21°C.

El organismo había emitido una alerta amarilla por tormentas, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Con el desplazamiento del sistema hacia el este, las condiciones comenzaron a mejorar durante la tarde. Para la noche no se esperan nuevas precipitaciones en el AMBA y la temperatura rondará los 22°C.

Para los próximos días se prevén condiciones más estables, aunque los pronósticos anticipan que podrían regresar las lluvias hacia el fin de semana.