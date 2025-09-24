Triple femicidio: Ni una Menos convocó a marchar para exigir justicia por Brenda, Morena y Lara

El epicentro de la protesta estará en Plaza Flores a partir de las 19 horas aunque habrá puntos de concentración en distintas provincias.

El colectivo de Ni una Menos convocó a una serie de movilizaciones en todo el país para exigir justicia por el triple femicidio en Florencia Varela . El epicentro de la protesta estará en Plaza Flores a partir de las 19 horas aunque habrá puntos de concentración en distintas provincias.

Las manifestaciones se llevarán a cabo luego de que la Policía confirmara que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), vistas por última vez el viernes pasado en la rotonda de La Tablada mientras subían a una camioneta blanca, fueron encontrados descuartizados en una vivienda de Villa Vatteone, Florencio Varela .

"Basta de matarnos. Justicia por Brenda, Morena y Lara . Todas las vidas importan!", remarcaron desde Ni una Menos .

En ese sentido, apuntaron que el "el antifeminismo de estado y el ajuste son letales" y que "este triple femicidio de pibas ocurre en un contexto donde la violencia económica hace que las redes narcos crezcan y se destruya la organización popular".

"Tres mujeres asesinadas en medio de la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres. Exigimos justicia!", cerraron el comunicado.

Triple femicidio en Florencio Varela: manifestaciones en todo el país

La Matanza: 15hs Rotonda De Tablada

Mar Del Plata: 17hs Yrigoyen Y Luro

La Plata: 17hs Plaza Moreno

Merlo (San Luis): 17hs Plaza Del Centro

Corrientes: 17hs Plaza Vera

Trelew: 17hs Plaza Independencia

Rosario:18hs Plaza San Martin

Funes: 18hs Plaza San José

La Plata: 18hs Calles 7 Y 50

Morón: 18hs Plaza San Martin

Salta: 18hs Plaza 9 De Julio

CABA: 19hs Plaza Flores

Venado Tuerto: 19hs Mitre Y Casey

Mendoza: 19hs Tribunales

Paraná: 19hs Tribunales

Viedma: 19hs Plaza San Martin

Chivilcoy: 19hs Plaza Charo

Comarca Andina: 19:30hs en Murales De Otoño

Córdoba: 20hs Plaza De La Intendencia

Qué se sabe hasta ahora del femicidio de Lara, Brenda y Morena

Las jóvenes fueron vistas por última vez subiendo voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara. En el expediente figura el testimonio una amiga de Lara, quien declaró que la adolescente de 15 años le había contado que se encontraría con un hombre que le ofreció u$s300 a cambio de pasar tres días con él.

Esa versión coincide con la denuncia de los familiares, quienes señalaron que las chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores. El punto en común es que aquella noche tenían planeado encontrarse con alguien que nunca fue identificado.

La Policía halló los cuerpos en una vivienda situada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, luego de que un vecino aportara una pista clave a 300 metros del lugar y de que el celular de una de las jóvenes registrara señal allí por última vez. En las inmediaciones de la casa, los peritos detectaron manchas de sangre y un fuerte olor a lavandina.