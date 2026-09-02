Juicio contra Pity Álvarez: citaron a seis testigos para declarar por el crimen de Cristian Díaz + Agregar ámbito en









La defensa del músico indicó que se espera la presenta de médicos y peritos. También detalló que les importa cómo fue el deceso de la víctima, a partir de los disparos que recibió.

"Va a ser importante para nosotros saber si esta persona falleció por el primer disparo", indicó el abogado de Álvarez. NNet

Seis testigos declararán este miércoles en el juicio oral y público contra el músico Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a su vecino Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

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Uno de sus defensores, Sebastián Queijeiro, confirmó a NA que se trata de médicos y peritos que "presentaron informes en el expediente". "Va a ser importante para nosotros, por ejemplo, para saber si esta persona falleció por el primer disparo o cuál de los tiros fue el que le dio el deceso", recalcó el abogado.

Juicio contra Pity Álvarez: citaron a seis testigos para una nueva audiencia En ese sentido, amplió que "si fue el primer disparo el que le dio la muerte a esta persona, eso sería una legítima defensa. Si fueron los demás, ya podría ser un exceso en legítima defensa".

Uno de sus defensores del cantante confirmó que se trata de médicos y peritos que "presentaron informes en el expediente". En ese sentido, el letrado indicó que ese detalle va a cambiar la dirección por la que "se podría encuadrar el alegato final". La audiencia comenzó a las 10 de hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Alejo Ramos Padilla y Hugo Navarro.

En la última jornada, los magistrados rechazaron la nulidad del debate y la realización de un juicio por jurados populares, lo que representó el primer revés para Queijeiro y Javier Ignacio Baños, exfiscal de Morón.

El tribunal rechazó todos los planteos la defensa de Pity Álvarez y las audiencias continuarán la semana próxima El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazó todos los planteos presentados por la nueva defensa de Cristian “Pity” Álvarez y resolvió que el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz continúe. Entre los pedidos que fueron desestimados estaba la posibilidad de que el músico fuera juzgado por un jurado popular y el reclamo para suspender el debate por su estado de salud mental. La jornada correspondió a la cuarta audiencia del juicio y estuvo marcada por los cuestionamientos de los nuevos abogados de Álvarez, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. La defensa había planteado distintas objeciones sobre el desarrollo del proceso y pidió que se volviera a analizar si el cantante está en condiciones de comprender el juicio y participar de manera adecuada en su defensa. Sin embargo, el tribunal consideró que esa cuestión ya había sido analizada y recordó que el pasado 7 de agosto se había pronunciado sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el debate. El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, sostuvo que una nueva solicitud en ese sentido resultaba improcedente. También señaló que durante las audiencias el músico pudo comunicarse con sus abogados y responder ante las intervenciones del tribunal.

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