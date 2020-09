Verano en Uruguay: analizan permitir ingreso de argentinos con casa propia o alquilada

La pandemia del coronavirus apenas modificó la vida en Uruguay. Con poco más de 260 contagios en los últimos 15 días y sólo 46 muertes desde que se registró el primer caso, el país vecino se prepara para el verano y busca evitar un rebrote de la mano de los turistas que habitualmente ingresan durante los meses de calor. Los inmobiliarios presentaron una propuesta al Ministerio de Turismo para que sólo puedan ingresar argentinos propietarios y aquellos que alquilaron un inmueble por un periodo mayor a un mes.

La propuesta impulsada por Gustavo Pereira, titular de la inmobiliaria Amarras ya fue presentada a la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este y ya la recibió el ministro de Turismo, Germán Cardoso. “Son pedidos muy puntuales y concisos. En ese sentido, estamos proponiendo dos puntos. Uno, dejar pasar a los propietarios, con los protocolos necesarios, ya que pueden hacer la cuarentena y hacerse el hisopado a la semana, porque pueden pasar períodos largos. El otro, es para las personas que alquilan y se debería apuntar, en principio, a un período largo. Nosotros decimos un mes, pero puede ser más o menos. Lo ideal es que la persona contemple la posibilidad de estar una semana en cuarentena y aprovechar el resto del tiempo”, detalló Pereira.

Lo cierto es que, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou puso en dudas la apertura de sus fronteras el próximo verano. "Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con la Argentina y con Brasil", subrayó y luego puntualizó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está trabajando con el "Plan Verano" para evaluar "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso".

Los argentinos son el principal público que llega a las playas uruguayas y si bien, como consecuencia del Covid, la temporada 2021 aún es una incógnita, las inmobiliarias locales apuntan a tener un verano “diferente” con nuevas reglas, pero con la posibilidad de recibir turistas. “De esta manera, apuntamos a tener una temporada no en un ‘pico’, sino ‘aplanando la curva’, lo que permitiría mantener una estabilidad. Eso sería bueno para los empleos, para la población, en general. Pero siempre manteniendo los recaudos frente a la pandemia”, explicó Pereira. “El objetivo de nuestros clientes ya no es sol y playa sino seguridad sanitaria y escapar de la cuarentenas en los países de origen. Esto hace mucho más atractiva nuestra oferta como país”, concluyo Pereira.

No se trata del único petitorio que recibió el ministerio de turismo del otro lado del río. “Solicitudes hay muchas, pero oficialmente todavía no hay nada”, explicó Fabián Kopel, inmobiliario uruguayo. “Hay diferentes operadores que están presentando proyectos al Ministerio de turismo en pos de que este año haya temporada de verano”, indicó Kopel. Lo cierto es que fuentes oficiales de turismo en Uruguay aseguraron que hay muchas alternativas que se están estudiando para poder recibir a turistas el próximo verano. “El turismo es una de las principales industriales de Uruguay. Se hizo una primera experiencia liberando ómnibus en Rivera y a los 10 días de que llegaran los micros, explotaron los casos de Covid porque el turista no es muy cuidadoso y es el público más arriesgado porque desea viajar”, indicó Baltasar Urrestarazu de InfoCasas que trabaja en conjunto con Juan Martínez presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo.

Hoy quienes llegan a Uruguay deben realizarse un hisopado 72 horas antes y deben permanecer en sus hogares –en el caso de propietarios no residentes- por un periodo de una semana. “Quienes no cumplan con estas medidas pueden tener una causa penal”, concluyó Urrestarazu.