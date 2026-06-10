Turistas brasileños fueron multados por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi

Sucedió en el área del Ventisquero Negro, que cuenta con "condiciones particulares de fragilidad y riesgo". La Gendarmería los identificó luego de que ignoraran la señalización existente.

Un grupo de turistas brasileños fue multado por ingresar a una zona prohibida dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi , situado en el Distrito de los Lagos, en la Patagonia argentina . La infracción se produjo luego de que incumplieran las indicaciones del área del Ventisquero Negro y llegaran a la costa de la laguna, una zona de de suelo frágil y que presenta peligro de derrumbe.

Luego de constatarse la infracción, Gendarmería identificó a los infractores y se les aplicó una multa económica , según el medio Río Negro. Tras esto, Parques Nacionales delimitó la zona y restringió el acceso al público, por lo que los visitantes solo pueden llegar al mirador condicionado para la observación del lago.

"El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, compuestas por materiales poco consolidados, con pendientes inestables y presencia de rocas sueltas . El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas , pudiendo ocasionar accidentes de gravedad", consignaron desde la intendencia del lugar.

Embed - Parque Nacional Nahuel Huapi on Instagram: " Recordamos que está PROHIBIDO descender al lVentisquero Negro en Tronador Durante el último fin de semana se labraron actas de infracción a visitantes que ingresaron a un sector restringido del área, ignorando la cartelería y superando las barreras de seguridad instaladas en el lugar. El Ventisquero Negro es un ambiente de alta fragilidad y riesgo: Suelos inestables y morenas glaciares. Posibilidad de derrumbes y caída de rocas. Sectores no aptos para la circulación de personas. Para una visita segura, la observación debe realizarse únicamente desde el mirador habilitado. Destacamos el trabajo conjunto de guardaparques, Gendarmería Nacional, guías y prestadores turísticos, cuya colaboración permitió identificar la infracción y actuar rápidamente. Agradecemos especialmente al guía que aportó el material fotográfico que permitió detectar la situación. Respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas es fundamental para cuidar nuestra seguridad y proteger uno de los ambientes más valiosos y sensibles del Parque Nacional Nahuel Huapi. Toda la información en www.nahuelhuapi.gov.ar"

Además, el medio local señaló que los prestadores de servicios del Nahuel Huapi aportaron material audiovisual con el que más tarde Gendarmería Nacional identificó a las personas que incumplieron con las indicaciones. En ese momento, los turistas se encontraban en el sector de Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas.

La infracción motivó a las autoridades de Parques Nacionales a insistir en la importancia de respetar la indicación del personal y la cartelería, como medidas que buscan proteger la seguridad de personas y la conservación de ambientes naturales de alto valor.

La Patagonia lidera el ranking productivo de provincias, mientras que el noreste queda rezagado

Neuquén encabezó el Ranking Productivo Provincial elaborado por Empiria Consultores, a partir de una serie de indicadores vinculados al nivel de actividad económica, exportaciones, permisos de construcción, empleo privado, cantidad de empresas y nivel educativo.

De acuerdo con el relevamiento, la provincia patagónica quedó en el primer lugar nacional, por delante de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz, que completaron los cinco primeros puestos. En el otro extremo de la tabla se ubicaron Chaco, La Rioja y Formosa, que cerraron el ranking.

El principal diferencial de Neuquén aparece en el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita, donde también ocupó el primer puesto del país. En ese apartado, la provincia registró una valorización de 39.231, por encima de Tierra del Fuego, que quedó segunda con 26.073, y Santa Cruz, tercera con 23.606.