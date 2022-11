Estrellas de Hollywood se van de Twitter tras la compra de Elon Musk

Pero los referentes con tendencias más progresistas afirmaron que ahora esa red social será sitio fértil para la desinformación y las teorías conspirativas.

Sobre ello, Musk, dueño de Tesla y SpaceX entre otras cosas, se ha autodefinido como un “absolutista de la libertad de expresión”, lo que significaría ningún control sobre fake news, presencia de trolls y otros recursos del odio.

Shonda Rhimes

Una de las primeras en hacerlo fue Shonda Rhimes, la famosa productora televisiva creadora de éxitos como Scandal y Grey’s Anatomy, quien escribió sus últimas líneas en Twitter el pasado sábado: “No pienso quedarme por acá para lo que sea que Elon tenga planeado. Adiós”. Rhimes se ha convertido en una de las voces más influyentes de la comunidad afro-americana en Hollywood

Toni Braxton

La cantante Toni Braxton, interprete del éxito Un-break My Heart, tuvo una descarga más larga antes de decir adiós: "Estoy en shock y angustiada por algunas demostraciones de libertad de expresión que he visto en esta plataforma desde la compra. El discurso de odio escondido bajo la libertad de expresión es inaceptable. Por eso elijo irme de Twitter. Ya no es un lugar seguro para mi, para mis hijos y para otras personas de color”.

Téa Leoni

Téa Leoni, la estrella entre otras cosas de la serie Madam Secretary, fue un poco menos determinante ya que se despidió de la red social, pero por el momento. “Hola a todos. Me retiro de Twitter hoy. Vamos a ver cómo están las cosas cuando todo se acomode. Hoy hay mucho odio, todo está yendo en la dirección equivocada. Les deseo amor, bondad y posibilidades para todos”.

Ken Olin

El productor de uno de los grandes éxitos de los últimos años, This is Us, también abandonó Twitter. “Mantengamos la fe, protejamos la democracia, tratemos de ser más amables. Tratemos de salvar el planeta. Tratemos de ser más generosos. Busquemos paz en el mundo”, escribía como parte de su último mensaje.

Elon Musk se muestra lejos de estas controversias

Por su parte, el mega millonario no se hizo eco de esta migración iniciada desde Hollywood y, muy por el contrario, se mostró en una foto de Halloween, la celebración norteamericana vinculada al horror y a los disfraces en general.