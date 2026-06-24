Un argentino que viajó a Disney fue arrestado por el ICE tras vivir 10 años con la visa vencida

Las autoridades federales informaron que el ciudadano extranjero ingresó originalmente con un permiso de turista junto a sus familiares y decidió quedarse de forma ilegal en el país norteamericano tras finalizar sus vacaciones.

El ICE arrestó a un ciudadano argentino, identificado como Alejandro Saul Rico, que permaneció una década de forma ilegal en EE. UU., tras haber ingresado originalmente con una visa de turista para visitar Disney.

Un ciudadano argentino que ingresó a Estados Unidos con visa de turista fue arrestado en Maryland por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), tras haber vivido de forma ilegal en el país durante una década .

Según datos oficiales de la agencia federal, el propio detenido, identificado como Alejandro Saul Rico , admitió que llegó originalmente junto a su familia a través de Miami, Florida. Sin embargo, luego de realizar un viaje recreativo a Disney World, el grupo familiar decidió prolongar su estancia una vez vencido el período de permanencia autorizado .

La detención se concretó debido a que el implicado ya contaba con un historial delictivo previo en el estado de Maryland. Actualmente, el ICE lo mantiene bajo custodia mientras se desarrollan los trámites legales que podrían derivar en su expulsión definitiva de EEUU por haber infringido las normativas migratorias vigentes.

El ICE lo mantiene bajo custodia mientras se desarrollan los trámites legales que podrían derivar en su expulsión definitiva de EEUU.

Endurecimiento de controles a visas expiradas en EEUU

La documentación del caso detalla que Rico había obtenido una visa B1 en el año 2006. A pesar de que el permiso expiró formalmente en 2016, el implicado prolongó su estancia de manera irregular en el país durante diez años tras perder su estatus legal.

A raíz de este caso, la subsecretaria interina Lauren Bis advirtió que la administración federal endurecerá la vigilancia sobre aquellos que extienden su permanencia ilegalmente tras el vencimiento de sus visados. “Demasiados extranjeros creen que pueden exceder el tiempo permitido de una visa, desaparecer en el interior del país y evitar las consecuencias de violar nuestras leyes migratorias”, sentenció la funcionaria.

Bis subrayó además el compromiso del gobierno por blindar la integridad de los programas de visados, asegurando que no permitirán que estos permisos se transformen en una vía para residir indefinidamente en los Estados Unidos.