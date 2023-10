Un colegio privado bilingüe cerró y dejó sin educación a cientos de alumnos

"Dicha escuela no recibe ni presentó solicitud para percibir aporte estatal en el transcurso de los años anteriores, ni actualmente. Nos comunicaron que el motivo del cierre no se debe a la situación económica sino que responde a una decisión de los propietarios de no continuar con el proyecto educativo", expresó la Jefatura de Región 4 de la DIEGEP, dependiente de la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires.