Un diputado libertario está detrás de millonarias denuncias de caddies contra clubes de golf

La denuncia, según dio a conocer La Nación en una investigación, son por una supuesta relación de dependencia encubierta por parte de los clubes . Las sentencias y los cálculos de actualización que se utilizan en el fuero determinan indemnizaciones millonarias, que incluso alcanzan los 800 millones de dólares , un monto que muchos clubes no están en posición de afrontar.

Asimismo, gran parte de las denuncias remiten, además de a los clubes, a la Asociación Argentina de Golf, especialmente aquellas que son contra clubes del interior. Su abogado, Esteban Carcavallo, explicó: "Se agarran del domicilio de nuestra asociación, que está en Capital, para poder traer la demanda a la ciudad de Buenos Aires. Hacen liquidar la demanda acá". Según afirmó el letrado, los fueros porteños facilitan la resolución de las demandas a su favor, y lo hacen de manera rápida y con aplicación de un sistema de actualización de los montos favorable a ellos.

El diputado libertario Guillermo Montenegro está detrás de las demandas

El principal estudio que está llevando a cabo estas causas es Montenegro Pávito & Asociados, conducido por el diputado libertario Guillermo Montenegro y el director General de Administración del Senado, Federico Pávito.

guillermo montenegro.jpeg El estudio del diputado libertario Guillermo Montenegro está detrás de gran parte de las demandas.

Este último le aseguró a La Nación que la relación de dependencia encubierta es cierta, y argumentó: "Ahora ya no la tienen, pero durante muchos años los clubes tenían una ficha de ingreso de los caddies. El master caddie les daba capacitaciones a los nuevos caddies. El club les daba horarios para que no se cruzaran todos el mismo día. Y los sancionaba si no iban el día que les correspondía".

Por su parte, el dirigente de uno de los clubes más demandados, cuyo nombre no fue publicado por el diario, se defendió: "El caddie es un nómade. Va rotando por clubes. Puede haber trabajado en uno, por ejemplo, durante tres años, hace 10 años, y no haber regresado nunca más. Pero luego presenta demanda y dice que ingresó a club en 1980, y que prestó servicios continuamente hasta el despido en 2021, 2022 o 2023".

La posición del sindicato de Caddies y de la Asociación Argentina de Caddies

Algo llamativo es que el sindicato de Caddies y la Asociación Argentina de Caddies se han posicionado en contra de algunas de estas demandas. Claudio Sesto, secretario de relaciones institucionales del sindicato de Caddies y presidente de la asociación, dijo: "Han sido un arma de doble filo. Los caddies han sido víctimas de los abogados. Un caddie no es un trabajador dentro del campo de golf que cumple un horario fijo. Son jornalizados. El tema es que cuando hay un vacío en el marco legal, siempre existen problemas".

Asimismo, Sesto le explicó al medio que se encuentra trabajando en un proyecto para regularizar la situación laboral de los caddies, que busca que se vuelvan trabajadores autónomos y con matrícula de la asociación, con el fin de reconciliar la relación que solían tener con los clubes.

Por su parte, el director del Tour Profesional de Golf, Marcelo Soria, señaló: "Hoy un club ve un caddie y sale corriendo. Y es una lástima, porque el pibe que fue caddie de golf, como lo fui yo, tiene que estar agradecido. Es una gran oportunidad de ascenso social. La gran mayoría de los grandes jugadores de golf del país son excaddies. Otros muchos, gracias a ese trabajo, han conseguido trabajo, o han podido estudiar una carrera universitaria. Incluso muchos fueron becados por golfistas".

Además agregó: "Ahí adentro están los dueños del país, entonces ser caddie te da muchos contactos y oportunidades, además de permitirte llevar platita a tu casa".