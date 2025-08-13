Feriados sorpresa: los argentinos que podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo en agosto







Una buena combinación le sumará un feriado extra a varios grupos de afortunados para la mitad de este mes.

Agosto no cuenta con muchos feriados, pero este viernes 15 habrá una combinación que aliviará a varios.

Este agosto muchos argentinos verán un alivio en su calendario: habrá feriados sorpresa que pueden darles a mitad del mes un fin de semana largo para realizar algo de turismo y tener un merecido descanso. El mismo aprovecha una particular combinación del calendario y la decisión del gobierno en cuanto a los días no laborables.

En varias localidades bonaerenses, esas fechas son especiales porque se celebran fiestas patronales o aniversarios fundacionales. Por eso, en esos lugares el día suele ser no laborable, lo que genera un descanso extra y modifica la rutina habitual, además de darle una jornada de descanso a los empleados del sector público y privado.

Feriados Descanso A qué se debe el feriado del viernes 15 de agosto de 2025 El Gobierno nacional declaró al viernes 15 como día no laborable con fines turísticos, apoyándose en la Ley 27.399, que autoriza hasta tres jornadas anuales para impulsar el turismo interno. Esta medida busca facilitar escapadas y el descanso en medio del año.

A diferencia de un feriado nacional obligatorio, esta jornada queda a criterio de empleadores y puede variar según sectores y convenios. No todos otorgarán el día libre, aunque muchos lo adoptarán para favorecer el turismo.

En cuanto a los feriados locales, en esa fecha varios partidos y localidades de la provincia de Buenos Aires celebran sus fiestas patronales o aniversarios fundacionales. Por ejemplo, Saladillo honra a la Virgen de la Asunción, Avellaneda festeja su aniversario, Bahía Blanca conmemora su fundación, Luján celebra a su patrona Nuestra Señora de Luján y Zárate también conmemora su aniversario.

Estos festejos generan asuetos que implican el cierre de oficinas públicas, escuelas y algunos comercios, lo que afecta la actividad habitual. La combinación con el día no laborable nacional permite que muchos argentinos aprovechen un fin de semana largo para descansar o viajar, y si ambos se combinan, dejarán libres tanto a los empleados del sector público y el privado, siempre que el empleador de estos últimos considere que no deban trabajar. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

