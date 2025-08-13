Feriado 17 de Agosto 2025: Cronograma de servicios para el viernes 15







Al tratarse de un día no laborable, este viernes 15 tendrá diferencias en su cronograma de servicios tanto con lo que ocurre habitualmente en días de semana, como lo que se estipula en feriados.

¿Qué pasará con el cronograma de servicios este viernes 15 de agosto? ¿Será igual al de un día feriado? Mariano Fuchila

Este viernes 15 de agosto será día no laborable y no feriado puente por el 17 y si bien para muchos en la práctica este día será como un feriado, lo real es que no todos los servicios se verán afectados como sí ocurre en los feriados. Aunque parezca un trabalenguas es innegable que las dudas existen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entonces, a pesar de que muchos el viernes no trabajen, el cronograma de serviicos del transporte público -trenes, subtes y colectivos- no sufrirán modificaciones en sus frecuencias. El domingo 17, en cambio, la frecuencia se verá reducida porque circularán menos unidades.

En tanto la recolección de residuos se verá afectada de manera local. Es decir, al tratarse de un día no laborable, cada municipio estableció el esquema a seguir. Mientras que algunos no lo modificaron, otros suspendieron el servicio por este día. Así entonces, cada ciudadano deberá cotejar con las redes sociales de sus respectivos municipios para chequear esa información. En el caso de Cipolletti, por ejemplo, la Secretaría de Servicios Públicos informó que la recolección de residuos se realizará con normalidad en los horarios de siempre.

Por su parte, la Municipalidad de Concordia, informó que no habrá servicio de recolección de residuos el viernes 15 de agosto y le pidió a los ciudadanos que no los saquen a la vía pública. La Municipalidad de Marcos Juárez fue otra de las que estableció que el servicio regirá con total normalidad a pesar de que se haya establecido como día no laborable.

En el caso de los organismos públicos y el sector bancario, los días no laborables suelen implicar suspensión de atención al público.

colectivos linea 378 paro.jpg El transporte público funcionará con normalidad durante este viernes 15 de agosto. La diferencia entre feriados y días no laborables según lo indica la Ley Si hay algo que no puede negarse es que, a partir de la duda generada por la actividad durante el viernes 15, la diferencia entre días no laborables y feriados dejó de pasar inadvertida para convertirse en tema de conversación. El Poder Ejecutivo puede designar hasta tres jornadas al año como días no laborables con fines turísticos, según la ley 27.399. El viernes 15 de agosto entra dentro de esa categoría. No se trata de un feriado trasladado ni fijo, sino de una decisión administrativa pensada para fomentar el movimiento turístico. Feriados Acordate: el 15 de agosto no es un feriado trasladado sino un día no laborable establecido por el Gobierno con fines turísticos. Esta figura legal genera confusión. A diferencia del feriado nacional, donde rige obligación de descanso o se paga doble si se trabaja, en un día no laborable la decisión queda en manos del empleador. Puede darlo libre sin consecuencias, pero también puede exigir asistencia sin pagar extra. Comercios, empresas y emprendimientos eligen si operarán normalmente o reducirán actividades. Además, si el empleado trabaja durante una jornada de feriado, debe cobrar el doble de la jornada habitual. Pero en los días no laborales, el empleador es el que establece si sus empleados trabajan y, si lo tienen que hacer, recibirán su salario simple. Mientras que en los feriados se abona el doble de la jornada, en los días no laborables la remuneración es la del salario habitual.