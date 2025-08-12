Calendario de feriados 2025: estos son los feriados que aún restan en el año

Uno por uno, los feriados que restan de 2025 y el lugar que ocupa Argentina en América Latina en lo que a cantidad de días festivos no laborables refiere. Te va a sorprender su posición.

Agendá los feriados que restan de este 2025 y comenzá a diagramar cómo disfrutarlos.

En lo que va de 2025, el calendario nacional ya atravesó varios fines de semana largos, pero todavía restan jornadas que marcarán pausas en la rutina laboral y escolar. El esquema de feriados incluye celebraciones religiosas, conmemoraciones históricas y fechas que se trasladan para favorecer el descanso prolongado.

El listado oficial del Ministerio del Interior distingue entre feriados inamovibles —que se cumplen el día exacto sin importar el día de la semana— y feriados trasladables, cuya fecha se ajusta para generar fines de semana largos. En los próximos meses, todavía hay varias de estas fechas en agenda , con un impacto directo en el movimiento turístico interno y en la planificación de actividades.

Más allá del interés de quienes organizan escapadas o descansos , el número de feriados se volvió un dato de relevancia económica y cultural. Comparaciones internacionales muestran que Argentina se ubica en los primeros puestos de América Latina en cantidad de días no laborables, lo que alimenta el debate sobre productividad, consumo y tiempo libre.

En tanto, los feriados trasladables que faltan de este 2025 son los siguientes:

Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Argentina lidera la lista con mayor cantidad de feriados de América Latina

Según cifras actualizadas y oficiales para 2025, Argentina tiene 19 feriados nacionales oficiales, combinando inamovibles y trasladables. Pero este puesto lo comparte con Chile, ya que también tiene la misma cantidad de días que no es obligatorio tener que trabajar.

En el segundo puesto se encuentra Colombia, con un total de 18. Completa el podio Uruguay con 15 feriados. Lo siguen Venezuela contabiliza 14 feriados, mientras que Costa Rica, República Dominicana y Uruguay llegan a 12 cada uno. Brasil, y Paraguay por su parte tienen 11, lo mismo que Bolivia, que tiene uno que puede llegar a sumarse antes de que termine el año.

feriados salida primavera.jpg Los feriados trasladables y días no laborables buscan promover la actividad turística en el país.

Muy detrás se encuentra México, que en 2025 solo tendrá 7 feriados obligatorios, aunque suma algunos de carácter bancario o religioso que no rigen para todos los sectores.