Feriados de agosto: ¿Hay clases el viernes 15 o no?







El 15 de agosto no será feriado si no día no laborable. Esto genera confusiones entre padres y alumnos respecto a la posibilidad de tener clases o no.

Dado que el 15 de agosto es Día No Laborable, algunos padres aún dudan respecto del dictado de clases o no en los establecimientos educativos. FreePik.es

El 17 de agosto, día en el que se celebra el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, caerá domingo. Es por eso que el Gobierno Nacional decidió no trasladar el feriado, sino incorporar el próximo 15 de agosto como Día no laborable con Fines Turísticos, según el decreto 1027/24 publicado en el Boletín Oficial. Ante este panorama, muchos de quienes forman parte de la comunidad educativa se preguntan si habrá clases o no.

Los días no laborables son optativos para el empleador, según lo que establece la ley. Esto significa que es el empleador quien tiene la facultad de decidir si el personal a su cargo trabaja o no en esa fecha. Sin embargo, vale aclarar que las instituciones públicas seguramente no darán clases. Por otro lado, las privadas en teoría tienen la decisión de abrir sus puertas o no. Sin embargo, habitualmente los días no laborables no se dictan clases.

maestra-dando-clase.jpg ¿Habrá clases este 15 de agosto? La duda se ha creado a partir del hecho de que se trata de un día no laborable y no de un feriado. Esto es, problablemente, y así como sucedió con el día no laborable el pasado el 2 de mayo, la mayoría de las escuelas, institutos y facultades, tanto estatales como privadas, no se encuentren abiertas; lo que significaría un feriado XL para estudiantes, docentes y personal no docente.

Vale aclarar que en caso de que alguna entidad escolar decida brindar clases, no se le pagará extra a sus empleados, a diferencia de lo que sucede en los feriados.

Escuela secundaria.jpg El 15 de agosto fue designado como día no laborable con fines turísticos. Unicef. Feriados y días no laborables: cómo sigue el calendario 2025 Si aún tenés dudas respecto al calendario de feriados y días no laborables de este 2025, a continuación verás el detalle de los días de descanso que podrás disfrutar en lo que resta del año. Tené en cuenta que si bien en la práctica feriados y días no laborables se traducen en descanso, la diferencia la tendrás en tu recibo de sueldo en caso de que seas trabajador en relación de dependencia.

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos (puente por el feriado del 17 de agosto).

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Domingo 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

