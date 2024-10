Un joven de 14 años se suicidó tras enamorarse de un chatbot de IA de Daenerys Targaryen y ahora la madre demanda a la empresa

Setzer, un estudiante de Orlando, dedicó sus últimas semanas a interactuar con un personaje llamado "Daenerys Targaryen", inspirado en la famosa serie Game of Thrones. La madre expresó al canal CBS su pesar por la situación, lamentando que las primeras experiencias románticas y sexuales de su hijo se hayan desarrollado con esta figura ficticia, a quien apodaba "Dany". Según el periódico The New York Times, el joven enviaba constantes mensajes al bot, desarrollando un fuerte apego emocional que lo llevó a distanciarse del mundo real.