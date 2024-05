Un joven arrastró a su novia por las escaleras del subte y terminó detenido

El agresor tiene 20 años y la victima 18. La chica no quiso hacer la denuncia pero la fiscalía actuará de todas formas.

La mujer fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) por lesiones leves en el cuello producto de las agresiones, pero no requirió ser derivada a ninguna institución, y no quiso hacer la denuncia. Pese a esta situación, la Fiscalía PCyF 28 continuará con la investigación de todas formas.

La detención del agresor en el subte

En la causa intervino la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Marín Alam, que ordenó la detención del agresor por lesiones en el marco de una carátula por violencia de género. El fiscal a cargo, Martín Perel, consideró que si bien la acción para investigar este tipo de delitos es de instancia privada, en este caso la fiscalía entiende que debe investigar en razón del interés público ya que “se encuentran frente a un caso de violencia de género, en el cual el Estado Argentino tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar”.

La joven fue contactada por el personal de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT), con quienes manifestó que no quería iniciar acciones penales ni pedir medidas de protección, ya que “quería continuar la relación con el imputado”.

Según informaron los profesionales, durante la entrevista se evidenciaron características de naturalización de la violencia, entrampamiento y dependencia emocional. De esta forma, el fiscal entiende que “la falta de acción legal no fue una decisión autónoma y libre, sino que es producto de la situación de violencia y de vulnerabilidad en la que se encuentra”.

Por su parte, el imputado deberá cumplir con las medidas restrictivas que le fueron impuestas, que incluyen la prohibición de contacto por cualquier medio y de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio, lugar de trabajo, estudio, esparcimiento o habitual concurrencia de la mujer, entre otras.